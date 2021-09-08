مصرع وإصابة 17 شخصًا فى 3 حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 17 شخصًا في 3 حوادث مرورية متفرقة، بينما لقيت سيدة مسنة مصرعها دهسا تحت عجلات قطار بنطاق محافظة كفر الشيخ، ووقعت تلك الحوادث متسارعة إذ حدثت جميعها خلال أقل من 3 ساعات، وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف لمواقع الحوادث وتم التعامل.

فقد أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الأربعاء، في حادثين منفصلين، الأول بالقرب من كوبري كلش نتج عنه إصابة 6 أشخاص، والثاني انقلاب سيارة بالقرب من قرية العمدان نتج عنها إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بوقوع حادثي تصادم مختلفين بنطاق مركز كفر الشيخ، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بقرية العمدان وهم كل من: «محمود مصطفى زغدان، 20 سنة، بعدد من الإصابات، ويجرى له استكشاف بغرفة العمليات، ومصطفى محمد زغدان، 50 سنة، بكدمات متفرقة بالجسد، وسالم صاصة زكي، 20 سنة ، بكدمات بالجسد واشتباه كسر بالذراع اليمنى، و محمود زكي، 47 سنة ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد».

فيما أصيب بحادث تصادم سيارتين بالقرب من كوبري كلش 6 أشخاص وهم: «مني أحمد هاشم، 22 سنة، مقيمة بكفر الشيخ، بجرح بالرأس، وأدم محمد صلاح، 6 سنوات، مقيم بالقاهرة، باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمة بالرأس، وسعيدة السيد عيسي، 40 سنة، مقيمة بالقاهرة، بكدمة بسيطة بالرأس، وهبة ممدوح زيان، 25 سنة، مقيمة بالرياض، وندى أحمد المصري، 20 سنة، من كفر الشيخ، بالرأس، عبدالحميد السعيد عبدالنبي، 50 سنة، بكدمات متفرقة بالجسد».

فيما أصيب 7 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بشمشيرة على طريق «فوه - مطوبس»، وتم نقل المصابين، لمستشفى فوه المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة العمليات بمحافظة كفرالشيخ، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة بشمشيرة على طريق فوه مطوبس، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى فوه المركزي، ومطوبس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من: «عادل عماد السيد، 35 سنة، بكسر بفقرات العمود الفقري، وعماد عيد محمد الصعيدي، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، ومحمود رمضان المهدي، 39 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وجمال رضا سعد حمزة، 19 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس، وعصام الدين إبراهيم، 34 سنة ، بجرح قطعي في فروة الرأس، ومحمد رضا سعد حمزة، 28 سنة، بجرح قطعي في اليد اليسرى وكدمات، وإبراهيم محمد السيد، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات.

ولقيت سيدة مسنة مصرعها، اليوم الأربعاء، نتيجة سقوطها أثناء استقلالها القطار بمحطة دسوق، وتم نقل الجثمان لمشرحه مستشفى دسوق العام.

تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات، وغرفة الإسعاف، إشارة بسقوط سيدة مسنة أثناء استقلالها القطار بمحطة دسوق، وهرعت سيارة الإسعاف، وعدد من رجال الأمن، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دسوق العام.

وتبين أن السيدة تدعى «حميدة محمد عبدالهادي - 63 سنة»، من منية الأشراف التابعة لمركز فوه، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

