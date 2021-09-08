الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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وزير التعليم والثقافة والرياضة والشباب القبرصي يلتقي بقداسة البابا ثيودروس الثاني

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم القبرصي يلتقي بالبابا ثيودروس

 التقى صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني مع وزير التعليم والثقافة والرياضة والشباب برودروموس برودرومو .

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه تم التطرق إلى كافة الموضوعات المتعلقة بالمؤسسات التعليمية التابعة لبطريركية الإسكندرية في إفريقيا، وحول كيفية دعم الطلاب.

وأضاف أنطونيو، الوكيل البطريركي للشئون العربية، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه أبلغ غبطته الوزير عن إنشاء مركز للدراسات والحوار، وكذلك عن الأكاديمية اللاهوتية لبطريركية الإسكندرية والتي سيكون مقرها مقرها في القاهرة.

وبدأ صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني  يوم الإثنين، زيارته الرعوية إلى جزيرة قبرص، والتي تنتهي يوم 10 سبتمبر الجاري.

وخلال هذه الفترة التي تستغرق 5 أيام، يعقد غبطته اجتماعًا مع رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني، والمفوض الرئاسي للشئون الإنسانية والقبارصة في الخارج فوتيس فوتيو، وممثلي مؤسسة ليفينتيس.

وكان قد التقى ايضا صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني مع رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني.

وخلال اللقاء تباحثا الوضع الكنسي السائد في القارة الأفريقية والصعوبات التي تقابله والمشاريع المستقبلية وصعوبات العمل الإنجيلي للرسالة وغيرها من القضايا الكنسية الموضعية.

كما زار صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا ثيودروس الثاني سفير مصر لدى قبرص السيد عمرو حمزة في السفارة المصرية بنيقوسيا. 

خلال اللقاء، تحدث صاحب الغبطة مع السفير عن العلاقات الممتازة بين مصر وقبرص واليونان. وكذلك عن الأثر الإيجابي لزيارة رئيس حمهورية قبرص نيكوس. أناستاسيادس إلى مصر، والتي تفتح آفاق جديدة في التعاون بين البلدين على جميع المستويات.

وانتهز البابا اثيودوروس الفرصة في شخص السفير المصري ليشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحب والاحترام له ولبطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس. وعلى التبرع بقطعة أرض في الجزء المركزي من العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، أحدث عاصمة في العالم. حيث سيُبنى كنيسة على اسم القديس يوحنا الرحيم الذي من أماثوس في قبرص ومركز صداقة لشعوب مصر واليونان وقبرص.

أبرشية الروم الأرثوذكس الروم الارثوذكس بطريرك الروم الارثوذكس بابا الروم الارثوذكس طائفة الروم الأرثوذكس

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