الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الوزراء»: مصر خالية من الأمية بحلول 2030

الامية في مصر
الامية في مصر

ينشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا جديدًا، بعنوان "مصر خالية من الأمية بحلول ٢٠٣٠"، في إطار الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية. 

 يأتي احتفال هذا العام تحت شعار "محو الأمية من أجل تعافٍ محورُه الإنسان: تضييق الفجوة الرقمية".

ويرصد الإنفوجرافيك أرقامًا عالمية في ملف محو الأمية منها: تأثر 1.09 مليار طالب سلبًا وتعطله عن التعليم، نتيجة لإغلاق المدارس خلال المرحلة الأولى من تفشي فيروس كورونا. ومحليًّا؛ وصلت نسبة الأمية في مصر وفقًا لتعداد 2017 إلى 25.8%؛ ولذا وضعت الحكومة خطتها في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد، لتقليص تلك النسبة 2022/2021 لتصل إلى 17.5%. وقد نجحت مصر في محو أمية 410 آلاف شخص من إجمالي عدد الأميين خلال 2021/2020.

وتبذل مصر جهودًا حثيثة في ملف محو الأمية؛ وذلك من خلال: استثمار شباب الجامعات بالتعاون مع الجهات المختصة، والنجاح في تحرير 123  ألف شخص من الأمية حتى الآن، وتدريب 58147 معلما وموجها ومتابعا فنيا بهيئة تعليم الكبار.

 كما قامت الهيئة العامة لتعليم الكبار بإعداد منهج يلائم ذوي القدرات الخاصة "نتعلم لنكون" والتدريب عليه وفتح فصول خاصة لهم. إلى جانب إتاحة فرص عمل لشباب الخريجين في مشروعات وبرامج محو الأمية "بنظام التعاقد الحر"، والتوعية الإعلامية لمحو الأمية، من خلال قوافل ولقاءات إعلامية، وبرامج تلفزيونية وإذاعية. 

هذا بالإضافة إلى تنفيذ "مبادرة حياة كريمة بلا أمية" في يوليو 2020 بالقرى المستهدفة من المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" في 143 قرية، ضمن 11 محافظة. 

وانعكس ذلك في الإشادات والتقديرات الدولية للجهود المصرية المبذولة والإنجازات المتحققة للارتقاء بحياة الإنسان المصري وعقله ومستقبله، والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في هذا الشأن.

 واستحقت مصر أن تفوز بجائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الأمية 2021 عن تجربة جامعة عين شمس، بتنظيم فصول محو الأمية عبر الإنترنت بالمناطق الريفية؛ وقد نفذت الجامعة برنامجًا يشجع على محو أمية الكبار، خاصة في المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة، ولا سيما الفتيات والنساء، ما شجع الحكومة المصرية للإعلان عن تخطيطها لإطلاق حملة "محو أمية مليون مواطن" بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر الشريف تحت مظلة "حياة كريمة"، بما يسهم بشكل أسرع في خفض نسب الأمية والارتقاء بأبنائها في مختلف محافظات الجمهورية.

الامية في مصر
الامية في مصر
مركز معلومات الوزراء إنفوجرافيك مصر الامية 2030 محو الأمية

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