هل زراعة الصبار عند قبر الميت تنفعه؟.. الشيخ رمضان عبدالرازق يجيب

ورد سؤال إلى الشيخ رمضان عبدالرازق من علماء الأزهر، خلال برنامج "الدين حياة" المذاع على قناة الحياة من سائلة تقول: “هل زراعة الصبار عند قبر الميت تنفعه وكذلك رش الماء؟”

ورد عبد الرازق قائلاً إن زيارة القبور لها مقاصد عبرة وعظة للناس وتذكرنا بالآخرة، والدعاء للميت حيث يشعر الميت بالزيارة، وعندما أسلم يرد علينا الميت السلام، وإحساسهم بنا ليس متوقفًا على الزيارة، فقط، بل عندما يكون الإنسان في أى مكان ويدعو للمتوفى فيصله الدعاء والصلاة وقراءة القرآن.

وأضاف عبدالرازق ولا ينبغى أن نكثر من الزيارة للموتى لا للرجال ولا للنساء حتى يشعروا بالرهبة والعظة، فعندما يكثرون الزيارة لا يشعرون بذلك مثل الأشخاص الذين يعيشون في المقابر تعودوا على ذلك، ورهبة الموت تناسوها.

حكم تحديد يوم لزيارة المتوفى

وأكد عبدالرازق أن المواطن لا يحدد يوم معين لزيارة المتوفى ولا موعد معين، حيث هناك بعض الأفراد يخصصون يوم الجمعة ويوم العيد وكل فترة وغيره.

ومرّ النبي على قبرين، فأطلعه الله على حالهم فوجدهما يعذبان، قال وما يعذبان في كبيرة أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الثاني فكان يمشي بين الناس بالنميمة" فسيدنا النبي جاء بجريدة فشقها نصفين ثم وضعها على القبرين ، ثم قال لعل الله يخفف عنهما ما لم ييبسا، أي طوال مدة خضرها، لأنها طالما الزرع أخضر فهو يسبح، وطوال مدة التسيبح يخفف الله عن من في القبر.

تابع عبدالرازق "أن هناك قولين للعلماء في مسألة زرع الصبار، رأى قال أنه خاص بالنبي، ورأى آخر قال إنه خاص لعامة المسلمين، وقد فعلها صاحبي بأنه زرع زراعا على قبر متوفى، والرأى الراحج هو زراعة الصبار.

طرق التواصل مع دار الإفتاء

وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.