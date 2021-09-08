استمرار فعاليات مهرجان سور الأزبكية.. ومفاجآت للزوار في الأيام الأخيرة

أيام قليلة تفصلنا عن ختام مهرجان سور الأزبكية في دورته الرابعة، والذي انطلق في 20 أغسطس الماضي، ومن المقرر أن ينتهي 10 سبتمبر الجاري.

ويفتح المهرجان أبوابه للجمهور من الساعة العاشرة صباحا وحتى العاشرة مساءً، بمشاركة العديد من تجار السور، وذلك أعلى محطة مترو العتبة، ويضم عددًا كبيرًا من الكتيبات النادرة، علاوة على التخفيضات خلال أيام المهرجان.

مهرجان سور الأزبكية

وعلى الرغم من أنه تبقى أقل من يومين على انتهاء فعاليات المهرجان، إلا أنه لازال الإقبال مستمر من قبل المواطنين على سور الأزبكية والمشاركة في فعاليته.

وشهد مهرجان سور الأزبكية إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين منذ يومه الأول وحتى الوقت الحالي، من قبل محبي القراءة.

مهرجان سور الأزبكية

وحرص القائمون على مهرجان سور الأزبكية، على جذب الجمهور على مدار أيامه وحتى في آخر أيامه، بالإعلان عن العديد من المفاجآت لمواليد 10 سبتمبر، وهو آخر أيام المعرض من خلال تقديم شهادة الميلاد أو البطاقة الشخصية وذلك احتفالا بنجاح المهرجان واختتامه مع الجمهور.

مهرجان سور الأزبكية