الأربعاء 08 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظة القاهرة ترفع كفاءة شوارع محيط مزار شجرة مريم بالمطرية

رفع كفاءة شارع المطراوي
رفع كفاءة شارع المطراوي

 تستكمل إدارة الطرق بحي المطرية أعمال رصف شارع المطراوى في اطار خطة  تطوير محيط منطقة شجرة مريم تحت قيادة اللواء حسام لبيب.

FB_IMG_1631098242722
رفع كفاءة شارع المطراوي

وصرح “لبيب” فى تصريحات خاصة للدستور أن اعمال محيط شجرة مريم ستشمل تطوير الوصف والارصفة وأعمدة الإثارة وطلاء وجهات العقارات المطلة على محيط شجرة مريم.

FB_IMG_1631098238802
رفع كفاءة شارع المطراوي

ومن جهته، قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إنه جار الانتهاء من تطوير محيط شجرة مريم استعداد للافتتاح المرتقب لمسار العائلة المقدسة،مؤكدا ل"الدستور" أن اعمال التطوير مازالت قائمة بمايتماشى مع روح تطويرات بالعاصمة،لافتا إلى تحول كبير ستشهده المنطقة عقب افتتاح شجرة مريم. 

FB_IMG_1631098236927
رفع كفاءة شارع المطراوي

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لغات بادارة النزهة التعليمية، وتابعةانتظام أعمال تلقي العاملين بالقطاع التعليمى اللقاح.
 

FB_IMG_1631098235034
رفع كفاءة شارع المطراوي

وأكد المحافظ على توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة. 
 

FB_IMG_1631098233175
رفع كفاءة شارع المطراوي

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تطعيم أكثر من 50% من المستهدفين بالقطاع التعليمى البالغ عددهم ما يقارب 150 ألف شاملين القائمين على العملية التعليمية والمعينين والعقود والمنتدبين والعمال بالمدارس الحكومية والخاصة خلال أسبوعين فقط من بدء حملة التطعيم . 

وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالاستيراد.
 

تطوير شجرة مريم تطويرات محيط شجرة مريم شجرة مريم حي المطرية محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

متى نتوقف عن المظهرية؟

الأكثر قراءة

وزيرة الصحة: تصنيع 4 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك- فاكسيرا»

في لفتة إنسانية.. الرئيس السيسي يوجه بعلاج طالبة بعد دهسها بسيارة نقل ثقيل

تعرف على أسماء الراحلين عن الأهلي في الانتقالات الصيفية

وزير البترول: تكليفات من الرئيس السيسى بسرعة دعم الأشقاء في لبنان بالغاز

رابط تسجيل لقاح كورونا 2021 - 1443

«رجال الأعمال» تدعو إلى التوعية بأهمية الاستيراد وفقًا للمواصفات الأوروبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعي الطاقة في عمان

إبراهيم داود

فى محبة القليوبى

د. أشرف الشامى

كبسولة السعادة «1»

ماجد حبته

الملعقة.. والبانوبتيكون!

حسين دعسة

"عملية جلبوع".. مؤامرة على إسرائيل أم محاولة للتنصل من المفاوضات؟

جمال-أسعد

الفكر الدينى المسيحى

د. القس صفوت البياضى

خطوات إيجابية لابد من اتباعها

مؤمن المحمدي

الأبطال فى الأدغال

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

استنفار أمني و200 حاجز .. تحركات "اليوم الثالث" للبحث عن الأسرى الهاربين

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 أشخاص للاشتباه بمساعدة الأسرى الهاربين (تفاصيل)

الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في محافظة الأسرى الهاربين من «جلبوع»