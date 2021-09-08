محافظة القاهرة ترفع كفاءة شوارع محيط مزار شجرة مريم بالمطرية

تستكمل إدارة الطرق بحي المطرية أعمال رصف شارع المطراوى في اطار خطة تطوير محيط منطقة شجرة مريم تحت قيادة اللواء حسام لبيب.

رفع كفاءة شارع المطراوي

وصرح “لبيب” فى تصريحات خاصة للدستور أن اعمال محيط شجرة مريم ستشمل تطوير الوصف والارصفة وأعمدة الإثارة وطلاء وجهات العقارات المطلة على محيط شجرة مريم.

رفع كفاءة شارع المطراوي

ومن جهته، قال إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية إنه جار الانتهاء من تطوير محيط شجرة مريم استعداد للافتتاح المرتقب لمسار العائلة المقدسة،مؤكدا ل"الدستور" أن اعمال التطوير مازالت قائمة بمايتماشى مع روح تطويرات بالعاصمة،لافتا إلى تحول كبير ستشهده المنطقة عقب افتتاح شجرة مريم.

رفع كفاءة شارع المطراوي

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لغات بادارة النزهة التعليمية، وتابعةانتظام أعمال تلقي العاملين بالقطاع التعليمى اللقاح.



رفع كفاءة شارع المطراوي

وأكد المحافظ على توافر أنواع مختلفة من لقاحات فيروس كورونا بمراكز التطعيمات في إطار حرص الدولة وجهودها المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الدولية لتعدد وتنوع مصادر اللقاحات في مصر لحماية المواطنين والحفاظ على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.



رفع كفاءة شارع المطراوي

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من تطعيم أكثر من 50% من المستهدفين بالقطاع التعليمى البالغ عددهم ما يقارب 150 ألف شاملين القائمين على العملية التعليمية والمعينين والعقود والمنتدبين والعمال بالمدارس الحكومية والخاصة خلال أسبوعين فقط من بدء حملة التطعيم .



وناشد المحافظ المواطنين بالإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد "فيروس كورونا" من أجل تقليل نسب الإصابات والوفاة بالفيروس وخاصة مع اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطنين وبذلها أقصى جهد ممكن لتوفير اللقاحات سواء بالتصنيع أو بالاستيراد.

