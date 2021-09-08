ضبط 741 مخالفة خلال حملة مرورية مكبرة بسوهاج

شنت إدارة المرور بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء محمد كامل، مساعد المدير للشرطة المتخصصة وبرئاسة العميد سيد نفادى مدير إدارة المرور، شن العديد من الحملات المكثفة على الطرق لمتابعة الحالة المرورية، وتحقيق الانضباط المرورى بالشارع السوهاجى، وضبط المخالفين، من قائدى السيارات والمركبات.

وأسفرت حملة اليوم حسب بيان أمنى، عن ضبط 741 مخالفة متنوعة ما بين مخالفات سحب تراخيص، رادار، وعدم استخدام حزام الأمان، وحجز سيارات، ودراجات بخارية، وتقاضي أجرة بأزيد من المقرر، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة على نموذج 125 مرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المضبوطين، وإخطار النيابات المختصة.

وأشرف على تنفيذ الحملات ضباط المرور بقيادة العقيد أحمد الحملى وكيل الادارة بالتنسيق مع العقيد حمدى أبو رية رئيس مباحث المرور بسوهاج لضبط المركبات التى من الممكن استخدامها فى الأنشطة الإجرامية.

كما قامت أوناش المرور برفع التكاتك الغير مرخصة والتي تسير فى شوارع المحافظة والتي تسير عكس الاتجاه.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة لضبط الشارع العام وتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وضبط المخالفين من قائدي المركبات والسيارات المخالفة لخطوط السير والدراجات النارية دون تراخيص وعدم الالتزام بالأجرة المقررة لسيارات السرفيس.

كما نفذت مديرية أمن سوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير الأمن ورئاسة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة في إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيدًا علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

استهدفت الحملة حائزي المواد المخدرة وتجار الأسلحة النارية غير المرخصة أشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

أسفرت الحملة عن ضبط عدد من حائزي الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية ومخالفات مرورية ومضبوطات تموينية متنوعة.