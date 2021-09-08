الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الاربعاء 8 سبتمبر 2021

أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

الاسماك
الاسماك

اختلفت أسعار الأسماك وفقاً لأسعار سوق العبور، اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021، حيث استقرت أسعار البلطى "1" ليتراوح ما بين 22 - 26 جنيهاً للكيلو ، وارتفعت أسعار الثعابين لتتراوح من 50- 220 جنيهًا للكيلو ، واستقرت أسعار البوري "1" والتي تراوحت من 65 – 75 جنيهًا للكيلو ، وارتفعت أسعار قشر بياض لتتراوح ما بين 60 - 110 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك البلطي

سمك بلطى "1" من 22 - 26 جنيهًا للكيلو( تكنا بلاستيك)

سمك بلطى "2 " من 17 - 21 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

بلطي أسواني من 17: 37 جنيهاً للكيلو ( تكنا بلاستيك)

فليه بلطي من 30 : 110 جنيهاً للكيلو ( بالطلب )

أسعار السمك البورى

سمك بوري "1" من 65 – 75 جنيهًا للكيلو( تكنا بلاستيك)

سمك بوري "2" من 50 - 60 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

سمك شعور من 30- 40 جنيهًا للكيلو( طاولة خشب )

سمك وقار 80- 100 جنيهًا للكيلو ( طاولة خشب )

سمك( قاروص – لوت ) من 80 - 100 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب )

أسعار سمك البياض

قشر بياض من 60 - 110 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 - 110 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 – 40 جنيهًا للكيلو( تكنا بلاستيك)

سمك قراميط – شيلان من 10 – 20 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

سمك ثعابين 50- 220 جنيهًا للكيلو ( تكنا بلاستيك)

 

أسعار سمك المكرونة

مكرونة سويسي من 60 :75 جنيهاً للكيلو ( طاولة خشب)

مكرونة مجمدة من 20- 30 جنيهاً للكيلو ( كرتونة )

برانيس اسكندراني من 40 : 55 (طاولة خشب )

سمك موسى من 90 - 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب )

سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 – 170 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك )

كابوريا من 30- 130 جنيهًا للكيلو (طاولة خشب - تكنا بلاستيك )

موسى من 90 : 130 جنيهاً للكيلو ( طاولة خشب )

قرش من 30 : 40 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب )

 

أسعار السمك (مرجان - بربون)

مرجان " 1" من 32 : 42 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)

مرجان "2" من 25 : 30 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب )

سمك مرجان مجمد من 19- 25 جنيهًا للكيلو( كرتونة)

سمك بربون "1" من 40 : 50 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب)

سمك بربون "2" من 32 : 38 جنيهاً للكيلو (طاولة خشب )

سمك بربون مجمد 25- 35 جنيهًا للكيلو( كرتونة)

سمك سردين مجمد من 15- 25 جنيهًا للكيلو ( كرتونة)

سمك ماكريل مجمد من 25- 35 جنيهًا للكيلو( كرتونة)

سمك دنيس من 90 : 130 جنيها للكيلو( تكنا بلاستيك )

أسعار الجمبري

جمبري جامبو من 400 : 460 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )

جمبري "1" من 300 : 360 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )

جمبري "2" من 200 : 260 جنيهاً للكيلو ( طاولة خشب )

جمبري "2" مجمد 85 – 165 جنيهًا للكيلو ( كرتونة )

جمبري"3" من 90 : 170 جنيهاً للكيلو( طاولة خشب )

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