الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«زراعة الفيوم» توجه باستمرار الحملات التفتيشية للتصدى للمتعدين على الأراضي الزراعية

الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية

وجه الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، بتكثيف الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في مهدها على مدار اليوم  حفاظاً على الرقعة الزراعية من التآكل وردع المخالفين، تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، على جهاز حماية الأراضي بالمديرية بقيادة المهندس علي مسعد مدير عام الحماية، بالتنسيق مع مديري الادارات الزراعية والوحدات المحلية والجهات المعنية وقوات الشرطة، في تنفيذ حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

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الأراضي الزراعية

 وفي إطار ذلك، قامت الإدارة الزراعية بمركز طامية بقيادة المهندس عماد محمود الحداد وكيل الإدارة بالتنسيق مع المحاسب ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، لتنفيذ إزالة فورية ليلية بناحية سرسنا على مساحة 100 متر، وذلك بحضور المهندس أحمد عبد الباقي من قسم حماية الأراضي بالإدارة، وشعبان أبو عيشة رئيس الوحدة المحلية بسرسنا.

كما قامت الإدارة الزراعية بمركز الفيوم بقيادة المهندس محمود إسماعيل مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، لإزالة التعديات الواقعة على الأرض الزراعية بنواحي المركز لعدد 2 حالة مساحة واحد قيراط و6 أسهم، و إزالة أخرى بناحية قرية العدو على مساحة واحد قيراط بناحية العدوة.

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الأراضي الزراعية

وكذلك قامت الإدارة الزراعية بمركز سنورس بقيادة المهندس أحمد عبد الحفيظ مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، لتنفيذ إزالة حالة تعدِ على الأرض الزراعية بزمام جمعية سنهور تاني حوض الخيل بحري علي مساحة 1 ونصف قيراط.

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الأراضي الزراعية

وكذلك أيضاً قامت الإدارة الزراعية بمركز إطسا بقيادة المهندس ماهر أبو رحيل مدير الإدارة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية برئاسة خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بتنفيذ إزالة حالة تعدِ على الأرض الزراعية بناحية جمعية منشأة فيصل، بحضور المهندس محمد عبد الحافظ رئيس قسم حماية الأراضي، وبحضور عبد الحميد التوني رئيس الوحدة المحلية بأبو جندير ومحمد ربيع فني الوحدة على مساحة قيراط واحد.

زراعة الفيوم استمرار الحملات للمتعدين الأراضي الزراعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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