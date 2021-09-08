«الاستدامة وبناء الشخصية المصرية» على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.. الليلة

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، ندوة ثقافية تحت عنوان «الاستدامة وبناء الشخصية المصرية»، يحاضر فيها كلًا من: الدكتور مصطفى الشربيني، والدكتور محمد صلاح هاشم، والمستشار عصام هلال.

يتطرق اللقاء إلى التنمية المستدامة ودورها في بناء الشخصية المصرية، لما توفره من استقرار وضمان لأساسيات الحياة وأمانه،ا وعلى رأس هذه المشاريع مبادرة «حياة كريمة»، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، على أنه منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها مهام منصبه قد وضع خطة عمل قائمة على الإسراع في الإصلاح على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والمجتمعية، بجانب المواجهة الأمنية للمخاطر التي تحيق بمصر.

وقد حفلت فترة الرئاسة الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي، بزخم كبير من الإنجازات في المشروعات القومية العملاقة والمتنوعة، حيث تم خلال تلك الفترة إنجاز 11 ألف مشروع على أرض مصر بتمويل يصل إلى 2 تريليون جنيه، من أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى 13 مدينة أخرى، وإقامة 100 ألف صوبة زراعية، وتربية مليون رأس ماشية، و40 ألف فدان من المزارع السمكية.

يشار إلى أن مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك٬ تتخذ من قصر الأميرة سميحة بنت السلطان حسين كامل أول سلطان لمصر في الفترة من 1914-1917 وحفيدة الخديوى إسماعيل٬ مقرًا لها، ولقد عرف عنها حبها الشديد للفنون والموسيقى والأدب والغناء وكتابة الشعر بالعديد من اللغات منها العربية والتركية والفرنسية، وأوصت قبل وفاتها أن يخصص هذا القصر لخدمة الأغراض الثقافية، واستمر العمل في تجديد القصر في الفترة من سبتمبر 1992 حتى تم افتتاحه فى 24 يناير عام 1995.

تقع مكتبة القاهرة الكبرى في حي الزمالك بالقاهرة، وعنوانها 15 شارع محمد مظهر على النيل مباشرة، ويتميز بقربه من كلية الفنون الجميلة وكلية التربية الموسيقية، وبعض مدارس اللغات والسفارات المختلفة، مما يساهم في تنوع فئات المستفيدين.



وتقع المكتبة وسط حديقة واسعة، حيث تبلغ مساحة الأرض التي أقيمت عليها المكتبة حوالي 3475 مترًا مربعًا، أما المباني الأصلية فتشغل 350 مترًا مربعًا، وتتكون من ثلاث طوابق، وتتنوع قاعات البحث بها حسب التخصص الموضوعي.