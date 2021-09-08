حملات تفتيشية لمكافحة الغش التجارى بأسواق الغربية

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، مدير المديرية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق، وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

ونجحت الحملة في ضبط طن ملح شكائر مجهول المصدر معبأ وجاهز للبيع بدون أي فواتير تدل على مصدر المواد الخام، ومضر بالصحة العامة للمواطنين، وتحرر عن ذلك محضر طوارئ قسم شرطة زفتى بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونًا.

حملة لتموين الغربية

وتمكنت مديرية التموين بالغربية، في حملات سابقة على مركزي المحلة الكبرى وكفر الزيات، من ضبط 7 آلاف رغيف مدعم، وتحرير 24 محضر مخالفات، في إطار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق وتكثيف الحملات التموينية لمكافحة جميع أساليب الغش التجاري، والاستيلاء على السلع التموينية المدعمة خاصةً الخبز البلدي المدعم والدقيق.

وقال المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، إن الحملة التموينية الأولى بمركز المحلة الكبرى أسفرت عن تحرير ١٣ محضر إثبات حالة لبعض أصحاب المخابز البلدية، وهم ٧ محاضر إثبات حالة إنتاج خبز ناقص الوزن، و٤ محاضر عدم وجود لوحة مواعيد المخبز، ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين.

وأضاف أن الحملة الثانية قامت بها إدارة تموين كفر الزيات، وذلك للمرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة بدائرة المركز، حيث أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص بناحية قرية مشلة وبحيازته ٧٠٠٠ رغيف بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي، كما تم ضبط أحد الأشخاص بناحية قرية مشلة لحيازته ٣ شكائر دقيق بلدي مدعم بغرض البيع في السوق السوداء.

حملة لتموين الغربية

كما أسفرت الحملة أيضًا عن تحرير مخالفة تصرف في عدد 5 شكائر دقيق بلدي مدعم لمخبز بلدي بناحية أكوة الحصة، مخالفتين لإنتاج خبز بلدي مدعم ناقص الوزن بمقدار عجز ٩ و١٢ جرامًا للرغيف، و٣ مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، و٣ مخالفات عدم وجود لوحة مواعيد لمخابز بلدية بناحية أكوة الحصة وكفر الهواشم وكفر مشلة، وجاري العرض على النيابة العامة.