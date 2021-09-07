85 % للطب و70% للهندسة.. انخفاض نسب تنسيق كليات الجامعات الخاصة والأهلية

تزامنًا مع تنسيق الجامعات الخاصة والمعاهد المعتمدة، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن وجود أخبار جديدة عن انخفاض تنسيق الجامعات الخاصة، وخفض نسبة القبول بجميع الجامعات ببعض الكليات لتصل نسبة في بعض الكليات إلى 5%.

وأعلن، اليوم، مجلس الجامعات الخاصة والأهلية استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني حتى الخامسة مساء السبت الموافق 11 سبتمبر 2021، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى لكل كلية.

وقرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.

وترصد «الدستور» نسبة القبول بالجامعات الخاصة وبعض الكليات بعد قرار خفض التنسيق 5%



- وصل الحد الأدنى للقبول بالجامعات وكليات الطب في الجامعات الخاصة إلى 85%

- اما بالنسبة لكلية طب الأسنان وصل الحد الأدنى للقبول في كليات طب الأسنان في الجامعات الخاصة ليصبح 82%

- لكن بالنسبة لشعبة علمي رياضة وكليات الهندسة وصل الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة في الجامعات الخاصة إلى 70%.



وخلال الفترة الماضية نشرت وزارة التعليم العالي تنسيق القبول بالجامعات الخاصة، حيث وصل الحد الأدنى لكليات الطب البشري في ذلك الفترة الي 87% بالجامعات الخاصة، وطب الأسنان 85%، والصيدلة 83%، وكليات الطب البيطري 77%.

كما وصل الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة بالجامعات الخاصة 75%، بالإضافة إلي كليات العلوم، وعلوم الحاسب 68%، بجانب كلية التكنولوجيا، والتكنولوجيا العلوم الصحية 55%.

- وفي السياق، وصل خلال تلك الفترة تنسيق كلية العلوم الأساسية 60%، وكلية الفنون 64%، وكليتي اللغات والإعلام والترجمة 60%، وكليتي الاقتصاد والإدارة 58%، وذلك بالنسبة الي تنسيق الشعبة الأدبية للجامعات الخاصة.

ترصد لكم الدستور تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية بعد خفض نسبة التنسيق:

كليات العلمي علوم للجماعات الخاصة:

كلية الطب: 85%

كلية طب الاسنان: 82%

كلية العلاج الطبيعي والصيدلية: 80%

كلية الهندسة: 70%

كلية علوم الحاسب: 65%

التكنولوجيا الحيوية - والعلوم الصحية: 62%

الفنون التطبقية:63%

العلوم الأساسية: 63%

الكليات الأدبية للجماعات الخاصة:

الإعلام ولغات وترجمة وفنون: 60%

الاقتصاد والإدارة - والاقتصاد والعلوم الساسية: 58%

التربية - السياحة - الزراعة - الحقوق - التمريض - الاثار - الأدب - علوم سينمايئة: 55%

كليات العلمي علوم للجماعات الأهلية:

كلية الطب: 82%

كلية طب الاسنان: 79%

كلية العلاج الطبيعي والصيدلية: 78%

كلية الهندسة: 65%

كلية علوم الحاسب: 62%

التكنولوجيا الحيوية - والعلوم الصحية: 59%

الفنون التطبقية:59%

العلوم الأساسية: 58%

الكليات الأدبية للجماعات الأهلية:

الإعلام ولغات وترجمة وفنون: 55%

الاقتصاد والإدارة - والاقتصاد والعلوم الساسية: 55%

التربية - السياحة - الزراعة - الحقوق - التمريض - الآثار - الأدب - علوم سينمايئة: 55%

جامعة الملك سلمان:

كلية الطب: 80%

كلية طب الاسنان: 77%

كلية العلاج الطبيعي والصيدلية: 76%

كلية الهندسة: 63%

كلية علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية - والعلوم الصحية: 58%

الفنون التطبقية:58%

العلوم الأساسية: 56%

الكليات الأدبية للجماعات الأهلية:

الإعلام ولغات وترجمة وفنون: 55%

الاقتصاد والإدارة - والاقتصاد والعلوم الساسية: 55%

التربية - السياحة - الزراعة - الحقوق - التمريض - الآثار - الأدب - علوم سينمايئة: 55%