الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غدًا.. نظر استئناف أحمد فلوكس على حبسه سنة بتهمة سب ياسمين عزت

أحمد فلوكس
أحمد فلوكس

تصدر  المحكمة الاقتصادية، الحكم في الاستئناف المقدم من الفنان أحمد فلوكس، على حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لاتهامه بسب وقذف سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.

كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتًا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها التي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقًا، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق، ونظرتها المحكمة الاقتصادية، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم.

الحكم نظر استئناف احمد فلوكس سب وقذف ياسمين عزت المحكمة الاقتصادية

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