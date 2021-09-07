الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى يثمن دعوة الرئيس السيسى للاستثمار فى مصر

النائب هشام الجاهل
النائب هشام الجاهل

ثمن النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، دعوة الرئيس السيسي للمستثمرين للاستثمار فى مصر، كون مصر تمتلك مقومات اقتصادية، وأن الدولة المصرية لها مسار مختلف عما قبل، حيث تهدف إلى امتلاك مقومات اقتصادية حقيقية والاستفادة من موقعها الجغرافي.

 وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس أوضح أنه يرحب بالمستثمر فى مصر، وأن الدولة المصرية سوف تذلل كافة العقبات البيروقراطية من أجل زيادة الفرص الاستثمارية، وأن الهدف من مشروعات تطوير الموانئ المختلفة هو زيادة قدرات مصر على البحرين الأبيض والمتوسط وتوفير فرص تشغيل للمصريين، وأن مصر تفتح الباب لتلقي العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها.

 وأكمل النائب هشام الجاهل، أن الرئيس السيسي أعلن أمام العالم اجمع أن مصر تستهدف امتلاك مقومات اقتصادية حقيقية والاستفادة من موقعها الجغرافي، وأن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بجولة تفقدية صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري، لمتابعة عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة. 

وأوضح السيسي، إنه تم عمل ميكنة كاملة لإجراءات الضرائب والجمارك وفي مارس 2022 آخر موعد لتعميمها، مشيرا إلى أنه لا يتم قبول دخول أي بضائع لمصر إلا بمعايير أوروبية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليقًا على كلمة الدكتور محمد معيط وزير المالية، أثناء تفقد تطوير ميناء الإسكندرية اليوم، إنه تم تحديد مارس 2022، موعدًا للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتطوير منظومة التجارة وتطوير النظام الجمركي والضريبي في مصر، لمنع دخول أية بضائع غير مطابقة للمواصفات والمعايير ووفقًا للنظم العالمية.

النائب هشام الجاهل مجلس النواب الرئيس السيسي مقومات اقتصادية المحطة اللوجستية ميناء الإسكندرية

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