الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحكومة: التعامل مع 150 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال أغسطس الماضي

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أغسطس الماضى.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر لجميع المسئولين بالجهات الحكومية، الذين يسارعون لتقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم، مثمنًا الجهود التى يقومون بها، ومؤكدًا أنه يحرص على متابعة هذا التقرير المهم شهريًا، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المنظومة، التى يبذل فرق العمل بها جهودا واسعة فى التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تقديم الخدمة لكل صاحب شكوى.

وأشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أن المنظومة استقبلت وتعاملت مع 150 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضى، وهو ما يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكذا تعليمات رئيس مجلس الوزراء، بأهمية فتح وتنويع قنوات تلقي ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من فحص ومراجعة 146 ألف شكوى وطلب من الشكاوى والطلبات الواردة خلال الشهر، وتوجيه 125 ألف شكوى منها لجهات الاختصاص، وحفظ 21 ألف شكوى، وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ استكمال فحص (4) آلاف شكوى وطلب تمهيداً لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أن شهر أغسطس يعتبر من أعلى الشهور التي شهدت إقبالاً في تواصل المواطنين مع المنظومة خلال عام 2021، لتسجيل الشكاوى والاستغاثات والطلبات في مختلف القطاعات والخدمات وخاصة الحيوية منها التي تخدم الملايين من المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منظومة الشكاوى الحكومية موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية تقديم الخدمات للمواطنين حل مشكلاتهم الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

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