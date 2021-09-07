الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«صحة دمياط» تناقش استعدادات مواجهة فيروس كورونا

صحة دمياط
صحة دمياط

عقد الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بمكتبه اجتماع موسع في حضور وكيل المديرية، وعدد من قيادات المديرية ومديري المستشفيات لتقييم الوضع الحالي للمستشفيات خلال الموجة الرابعة المحتملة من كورونا، والوقوف على مدى استعداد المستشفيات، ومناقشة التحديات والمعوقات وكيفية حلها لتقديم خدمة طبية مناسبة وذات جودة للمرضى.

كما ناقش مدى توافر القوة البشرية والمستلزمات والأدوية اللازمة لمواجهة الجائحة، وتشديد الرقابة والمرور على المستشفيات لدراسه احتياجات المستشفيات وتوفير الأدوية والمستلزمات.

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