الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أفضل تسريحات الشعر على السجادة الحمراء بمهرجان البندقية

السجادة الحمراء
السجادة الحمراء

تشتهر مهرجانات الأفلام السينمائية، بأرقى إطلالات المشاهير، إذ يستعد النجوم في هذه الفعاليات باختيار إلاطلالاتهم الناعمة بعناية فائقة، وفي هذا العام تستمر إطلالات النجمات  في إبهار الجميع خلال فعاليات مهرجان البندقية السينمائي الدولي لعام 2021.

في حين أن إطلالات الملابس والمجوهرات، جاءت ساحرة فى المهرجان دولي، ولكن إلا أن تسريحات الشعر أيضا، جديرة بالإشادة، فقد اختار بعض النجوم تسريحات كلاسيكية، بينما اختار البعض الآخر تسريحات شعر مستوحاة من هوليوود القديمة، لكن يبدو أن غالبية النساء على السجادة الحمراء سرن طريقًا أنيقًا وبسيطًا مع تسريحة ذيل حصان أو  كعكة مختلفة. 

تقدم الدستور اليوم ، أفضل لقطات لتصفيفات الشعر الأنيقة التي ظهرت على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي 2021.

بينلوبي كروز:

الممثلة الاسبانية بينيلوبي كروز في مهرجان البندقية السينمائي الدولي رقم 78 لعام 2021. مادريس باراليلاس ...

أطلت النجمة العالمية بينيلوبي كروز بإطلالة كلاسيكية من الطراز الأول، وبدت مثل نجمات هوليوود القدامى، فقد اعتمدت تسريحة كعكة منخفضة مع شعر أملس تماما من الأمام مما اتاح لابتسامتها المشرقة الظهور بشكل جميل، واعطى فرصة لاقراطها الماسية المتدلية للتألق.

مولي سيمز:

البندقية ، إيطاليا - 02 سبتمبر: مولي سيمز تحضر السجادة الحمراء لفيلم "قوة الكلب" ...

اعتمدت مولي سيمز تسريحة شعر ملساء تماما مرفوعة من الخلف بشكل متوسط ​​طفيف في الرأس، مما يمنحها إطلالات عارضات الأزياء العالميات.

باربرا بالفين:

عارضة الأزياء المجرية باربرا بالفين في مهرجان البندقية السينمائي الدولي رقم 78 لعام 2021. مادريس با ...

لا تكتمل لقطات السجادة الحمراء ابدا  بدون مرور العالمية باربرا بالفين عليها، فدائما ما تظهر في كل المهرجانات العالمية كأنها “أميرة”، اعتمدت تسريحة شعر غاية في الاناقة، من الأمام ، يبدو أن شعرها قد تم سحبه للخلف على شكل كعكة أساسية عالية مع انعطاف طفيف في رأسها يكشف عن ذيل حصان على شكل قوس.

سارة سامبايو:

البندقية ، إيطاليا - 01 سبتمبر 2021: وصلت سارة سامبايو إلى السجادة الحمراء لـ Madres Parallels و ...

هناك العديد من تسريحات ذيل الحصان ولكن المجمة سارة سامبايو اعتمدت تسريحة ذيل الحصان بشكل جميل فقامت بعمل فرق في منتصف الرأس بشكل كلاسيكي لا يخرج أبدًا عن الأناقة.

مارياكارلا بوسكونو:
 

البندقية ، إيطاليا - 01 سبتمبر: حضرت مارياكارلا بوسكونو السجادة الحمراء لفيلم "Madres Paralel ...


يمنح ذيل الحصان مارياكارلا بوسكونو المنخفض، مظهرًا أنيقًا وعدم تنزيل قصة على الوجه اختيار رائع فقد سمح بابراز عظام العنق وظهور الفستان بشكل أكثر والقلادة.

تسريحات الشعر اطلالات الملابس والمجوهرات المجوهرات الملابس النجوم تسريحة ذيل حصان تصفيفات الشعر الأنيقة التي ظهرت على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي 2021 مهرجان فينيسيا السينمائي 2021

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