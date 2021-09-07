أفضل تسريحات الشعر على السجادة الحمراء بمهرجان البندقية

تشتهر مهرجانات الأفلام السينمائية، بأرقى إطلالات المشاهير، إذ يستعد النجوم في هذه الفعاليات باختيار إلاطلالاتهم الناعمة بعناية فائقة، وفي هذا العام تستمر إطلالات النجمات في إبهار الجميع خلال فعاليات مهرجان البندقية السينمائي الدولي لعام 2021.

في حين أن إطلالات الملابس والمجوهرات، جاءت ساحرة فى المهرجان دولي، ولكن إلا أن تسريحات الشعر أيضا، جديرة بالإشادة، فقد اختار بعض النجوم تسريحات كلاسيكية، بينما اختار البعض الآخر تسريحات شعر مستوحاة من هوليوود القديمة، لكن يبدو أن غالبية النساء على السجادة الحمراء سرن طريقًا أنيقًا وبسيطًا مع تسريحة ذيل حصان أو كعكة مختلفة.

تقدم الدستور اليوم ، أفضل لقطات لتصفيفات الشعر الأنيقة التي ظهرت على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي 2021.

بينلوبي كروز:

أطلت النجمة العالمية بينيلوبي كروز بإطلالة كلاسيكية من الطراز الأول، وبدت مثل نجمات هوليوود القدامى، فقد اعتمدت تسريحة كعكة منخفضة مع شعر أملس تماما من الأمام مما اتاح لابتسامتها المشرقة الظهور بشكل جميل، واعطى فرصة لاقراطها الماسية المتدلية للتألق.

مولي سيمز:

اعتمدت مولي سيمز تسريحة شعر ملساء تماما مرفوعة من الخلف بشكل متوسط ​​طفيف في الرأس، مما يمنحها إطلالات عارضات الأزياء العالميات.

باربرا بالفين:

لا تكتمل لقطات السجادة الحمراء ابدا بدون مرور العالمية باربرا بالفين عليها، فدائما ما تظهر في كل المهرجانات العالمية كأنها “أميرة”، اعتمدت تسريحة شعر غاية في الاناقة، من الأمام ، يبدو أن شعرها قد تم سحبه للخلف على شكل كعكة أساسية عالية مع انعطاف طفيف في رأسها يكشف عن ذيل حصان على شكل قوس.

سارة سامبايو:

هناك العديد من تسريحات ذيل الحصان ولكن المجمة سارة سامبايو اعتمدت تسريحة ذيل الحصان بشكل جميل فقامت بعمل فرق في منتصف الرأس بشكل كلاسيكي لا يخرج أبدًا عن الأناقة.

مارياكارلا بوسكونو:





يمنح ذيل الحصان مارياكارلا بوسكونو المنخفض، مظهرًا أنيقًا وعدم تنزيل قصة على الوجه اختيار رائع فقد سمح بابراز عظام العنق وظهور الفستان بشكل أكثر والقلادة.