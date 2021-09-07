تسكن به ميرفت أمين.. المعمل الجنائى يفحص حريق «عمارة المهندسين»

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، بسرعة ورود تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذي اشتعل في شقة في نفس العقار الذي تقيم فيه الفنانة ميرفت أمين، حيث نشب حريق هائل داخل إحدى الشركات بعقار بمنطقة المهندسين بالجيزة، وانتدبت النيابة العامة خبير المعمل الجنائي للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وصرحت بدفن جثة موظف لقى مصرعه مختنقًا.

ونجحت الحماية المدنية فى السيطرة على حريق بإحدى الشركات بمنطقة المهندسين بالجيزة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بنشوب حريق داخل مقر شركة للدعاية والإعلان، كائنة بالعقار رقم 14 شارع وادى النيل بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل الواقعة، وتم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار تنسيقًا مع الجهات المعنية، وتبين احتجاز 4 موظفين عاملين بذات الشركة، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من خلال الاستعانة بالمعدات الحديثة من السيطرة على الحريق، وإخماده ومنع امتداده إلى باقى وحدات العقار، وإنقاذ 3 أشخاص من المحتجزين داخل الشركة، ووفاة موظف بالشركة إثر إصابته باختناق.

وبسؤال مالك الشركة وأحد العاملين بها أقروا بنشوب الحريق نتيجة ماس كهربائى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصائح لتفادي نشوب الحرائق

يكون معدل انتشار الحرائق أكبر في درجات الحرارة المرتفعة الممثلة في فصل الصيف أكثر منها في فصل الشتاء؛ نظرًا لأن الحرارة تساعد على الاشتعال، فكلما زادت الحرارة زادت معها مؤشرات احتمالات زيادة وحدوث الحرائق.

وهناك ما يطلق عليه الوقاية من الحريق، وأن أولى خطوات الوقاية من الحريق هي التأكيد على وصلات الكهرباء، بحيث تكون معزولة بشكل جيد، والتأكيد على عدم حدوث شرارة في أي مكان في المنزل، ووجود طفاية حريق مناسبة للمكان، وأن يتعلم المواطن كيفية استخدامها.

وقال اللواء ممدوح عبدالقادر، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية الأسبق، إن كثرة الحرائق في بداية الصيف ترجع إلى عدة أسباب، منها أجهزة التكييف التي يتعود المواطنون على استخدامها بكثرة في ذلك التوقيت من العام، حيث يستخدمونها مباشرة بعد إغلاقها طوال فترة الشتاء دون عمل أي صيانة لها، فمن الممكن أن يوثر ذلك على التوصيلات الكهربائية، وهو سبب معتاد يحدث نتيجة له العديد من الحرائق، على حد قوله.

أهم مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعًا، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبًا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاءها في سلة المهملات بدلًا من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية، والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول ماس كهربائي.