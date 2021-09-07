تحت شعار «الرياضة ضد الفساد».. ختام بطولة جامعة جنوب الوادي لخماسيات كرة القدم

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ختام بطولة الجامعة لخماسيات كرة القدم لطلاب كليات الجامعة، ومراكز الشباب والأندية بقنا على كأس رئيس الجامعة تحت شعار “الرياضة ضد الفساد”، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب في الفترة من 28 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2021.

أعرب رئيس الجامعة عن سعادته البالغة باهتمام الجامعة بالرياضة التي تبنى الأجسام السليمة جنبا إلى جنب مع بناء العقول الذي تقوم به الجامعة على مدار سنوات الطالب الدراسية وتساهم في دعم أواصر الصداقة.

وأضاف الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك في البطولة 10 كليات، و10 مراكز شباب، حيث بلغ عدد المشاركين 230 مشارك، وأسفرت التصفيات على فوز كلية التجارة بالكأس وحصولها على المركز الأول، بينما حصل مركز شباب سيدي عبد الرحيم القنائي على المركز الثاني، وجاء بالمركز الثالث مركز شباب المعنا، بينما حصلت كلية الهندسة على المركز الرابع.

وكرم رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، الفائزين بالمراكز الأولى بتسليم كأس البطولة وشهادات التقدير.

شهد الحفل الدكتور أشرف موسي عميد كلية التربية الرياضية، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وحشد من طلاب كلية التربية الرياضية.