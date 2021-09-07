الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس النواب يشارك فى أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمى الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

بمشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والوفد البرلماني المصري المرافق، انطلقت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2021 أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال يومي (7 – 8) سبتمبر الجاري، بحضور أكثر من 100 رئيس برلمان، وتمثيل أممي رفيع المستوى. 

جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يشارك على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا،  ومن المقرر أن تناقش النسخة الخامسة من المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات عدة موضوعات وقضايا عالمية، أبرزها المساواة بين الجنسين، والتخفيف من تأثير جائحة كورونا على الديمقراطية، ومكافحة المعلومات المُضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت وخارجها، والبرلمانات والحوكمة العالمية.

حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فيينا رئيس مجاس النواب مؤتمر رؤساء البرلمانات

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