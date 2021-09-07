الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الطماطم تبدأ من 3 جنيهات.. أسعار الخضراوات «جملة» اليوم الثلاثاء

الخضراوات
الخضراوات

تباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور للجملة  اليوم  الثلاثاء، حيث استقرت أسعار الطماطم بين 3-6 جنيهات للكيلو، وانخفضت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3-5.5 جنيه للكيلو، كما تراوحت أسعار البطاطس بين 3-6.5 جنيه للكيلو. 

 سعر الطماطم بين 6:3 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)

سعر البطاطس من 3 : 6.5 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

 أسعار البصل بين 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)

 سعر الكوسة من 3 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص / من 20 إلي 35 كيلو)

 سعر الجزر بدون عروش بين 2 : 4.5 جنيه للكيلو( شوال /من 55 - 71 كيلو)

 سعر الفاصوليا من 10 : 18 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

أسعار الباذنجان

 سعر الباذنجان بلدي بين 2.5 : 4.5 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

 سعر الباذنجان رومي بين 2 : 4 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان أبيض بين 2 : 4 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

أسعار الفلفل

 سعر الفلفل رومي بلدي من 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

 سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو)

 سعر الفلفل حامى بلدي من 2 :4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

 سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 4 : 7 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو)

أسعار الخيار

بلغ سعر الخيار صوب بين 3 :6 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو)

بلغ سعر الخيار بلدي بين 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

أسعار الخضراوات

 سعر الملوخية بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر البامية من 4 : 9 جنيهًا للكيلو.(مقطف خوص)

 سعر البطاطا بين : 1.5 : 3 جنيهاً للكيلو(شوال - قفص)

سعر لفت من 1.5 :3 جنيه للكيلو ( شوال)

سعر بنجر من 2:4 جنيهاً للكيلو ( شوال)

 أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

أسعار البنجر بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

 أسعار الورق عنب بناتى من 15 : 25 جنيها للكيلو.

 سعر الورق عنب بلدى بين 10 : 20 جنيه للكيلو.

 سعر خس الكابوتشي 5 جنيه الوحدة (الرابطة 3 كيلو)

بلغ سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)

 سعر القلقاس بين 5 : 8 جنيه للكيلو .

 سعر زيتون تفاحي بين  20 : 25 جنيهاً للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك)

زيتون عزيزي لكويد بين 20 : 25 جنيهاً للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك)

أسعار الخس من 5: 10 جنيهاً للكيلو (الرابطة 3 كيلو )ذ

بطاطس طماطم باذنجان اليوم الثلاثاء أسعار الطماطم الباذنجان اسعار البطاطس أسعار البصل خضراوات سعر الخيار الخضراوات سعر البطاطس أسعار الخضروات سوق العبور سعر الطماطم سعر الملوخية سعر الباذنجان اسعار الكوسة ورق عنب فلفل رومي أسعار الباذنجان سعر الورق عنب بلدى سعر الكوسة سعر الجزر سعر الخيار بلدي سعر الجزر بدون عروش سعر الباذنجان رومي سعر الفلفل حامى بلدي أسعار الفلفل شهدت بلد الفاصوليا خضروات

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