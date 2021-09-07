الطماطم تبدأ من 3 جنيهات.. أسعار الخضراوات «جملة» اليوم الثلاثاء

تباينت أسعار الخضراوات بسوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء، حيث استقرت أسعار الطماطم بين 3-6 جنيهات للكيلو، وانخفضت أسعار الكوسة لتتراوح بين 3-5.5 جنيه للكيلو، كما تراوحت أسعار البطاطس بين 3-6.5 جنيه للكيلو.

سعر الطماطم بين 6:3 جنيه للكيلو (قفص / 18 كيلو)

سعر البطاطس من 3 : 6.5 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

أسعار البصل بين 1.5 : 3 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 71 كيلو)

سعر الكوسة من 3 : 5.5 جنيه للكيلو (قفص / من 20 إلي 35 كيلو)

سعر الجزر بدون عروش بين 2 : 4.5 جنيه للكيلو( شوال /من 55 - 71 كيلو)

سعر الفاصوليا من 10 : 18 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

أسعار الباذنجان

سعر الباذنجان بلدي بين 2.5 : 4.5 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان رومي بين 2 : 4 جنيه للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الباذنجان أبيض بين 2 : 4 جنيه للكيلو (شوال / من 55 إلي 81 كيلو)

أسعار الفلفل

سعر الفلفل رومي بلدي من 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال / 55 كيلو)

سعر الفلفل رومي صوب 5 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر الفلفل حامى بلدي من 2 :4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

سعر الفلفل ألوان (أصفر- أحمر- برتقالى) من 4 : 7 جنيه للكيلو (قفص 16 كيلو)

أسعار الخيار

بلغ سعر الخيار صوب بين 3 :6 جنيه للكيلو (قفص 22 كيلو)

بلغ سعر الخيار بلدي بين 2.5 : 5 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

أسعار الخضراوات

سعر الملوخية بين 1.5 : 3 جنيهات للكيلو (قفص 16 كيلو)

سعر البامية من 4 : 9 جنيهًا للكيلو.(مقطف خوص)

سعر البطاطا بين : 1.5 : 3 جنيهاً للكيلو(شوال - قفص)

سعر لفت من 1.5 :3 جنيه للكيلو ( شوال)

سعر بنجر من 2:4 جنيهاً للكيلو ( شوال)

أسعار الثوم من 18 : 22 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

أسعار البنجر بين 2 : 4 جنيهات للكيلو (شوال 55 كيلو)

أسعار الورق عنب بناتى من 15 : 25 جنيها للكيلو.

سعر الورق عنب بلدى بين 10 : 20 جنيه للكيلو.

سعر خس الكابوتشي 5 جنيه الوحدة (الرابطة 3 كيلو)

بلغ سعر القرنبيط من 3 : 4 جنيهات للوحدة (الواحدة 2 كيلو)

سعر القلقاس بين 5 : 8 جنيه للكيلو .

سعر زيتون تفاحي بين 20 : 25 جنيهاً للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك)

زيتون عزيزي لكويد بين 20 : 25 جنيهاً للكيلو (شوال - قفص - تكنا بلاستيك)

أسعار الخس من 5: 10 جنيهاً للكيلو (الرابطة 3 كيلو )ذ