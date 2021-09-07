كورونا يعلّق أنشطة كنيسة في مدينة نصر
أعلنت كنيسة القديس البابا أثناسيوس الرسولي بمدينة نصر ترتيبات الكنيسة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.
وقالت الكنيسة في بيان لها: «نظرًا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين الآباء والخدام والمخدومين من الكنيسة، تم تعليق جميع الاجتماعات والأنشطة بالكنيسة مع استمرار القداسات الإلهية وليتورجيات الكنيسة وفصول مدارس الأحد».
وتابعت الكنيسة: «تستمر فصول مدارس الأحد على أن تكون مدتها ساعة مع تقسيمهم مجموعات صغيرة، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات».
واتخذت عدد من الكنائس المصرية، إجراءات جديدة بشأن القداسات والخدمات وخدمة مدارس الأحد في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث علقت بعضها أنشطتها لفترة أسبوعين، لظهور عدد من الحالات التي كشفت عن وجود دور إنفلونزا أي اشتباه كورونا.
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