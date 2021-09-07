اتجاه لتمديد حالة الطوارئ الخاصة بـ«كورونا» في 21 محافظة يابانية

قالت صحيفة “جابان تايمز” اليابانية، اليوم الثلاثاء، إن حالة الطوارئ الحالية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو ومناطق أخرى، يمكن تمديدها لمدة تصل إلى شهر، بعد الموعد النهائي المقرر لها في 12 سبتمبر الجاري؛ للسماح لرئيس الوزراء المقبل بتحديد موعد انتهاء الإجراءات.

وأضافت الصحيفة، أن الحكومة اليابانية تتطلع إلى تمديد الطوارئ أسبوعين على الأقل، بعد أن اعتبرت أن الضغط على النظام الصحي لم يخف بما يكفي لرفع القيود المفروضة على النشاط التجاري.

ولكن مع استقالة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا الوشيكة، أكدت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها للصحفية، قد يتم تمديد إعلان الطوارئ لمدة شهر تقريبًا للسماح لخليفته الذي سوف يصبح زعيم للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بمجرد اختياره في 29 سبتمبر، لتحديد موعد إنهاء الإجراء.

وتخضع 21 محافظة من محافظات اليابان البالغ عددها 47 حاليًا لحالة الطوارئ، حيث يُطلب من الناس تجنب المناطق المزدحمة والمطاعم التي طُلب منها وقف بيع المشروبات الكحولية والإغلاق بحلول الساعة 8 مساءً.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية يابانية القول إنه من المتوقع، مع ذلك، أن ترى بعض المحافظات رفع الإجراء في 12 سبتمبر، كما هو مقرر وحتى بعد ذلك من المحتمل أن تتحول إلى شبه حالة طوارئ مع بقاء بعض القيود سارية.

من جانبه، قال حاكم أوساكا هيروفومي يوشيمورا يوم امس الاثنين إن تمديد حالة الطوارئ في محافظته "أمر لا مفر منه".

ومن المقرر أن يتشاور سوجا، الذي سيتنحى عن رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي بعد انتهاء ولايته في 30 سبتمبر وسط انتقادات بشأن طريقة تعامله مع أزمة الوباء، مع أعضاء حكومته، بما في ذلك وزير الصحة نوريهيسا تامورا وياسوتوشي نيشيمورا، خلال الأيام المقبلة قبل اتخاذ قرار رسمي بشأن التمديد. وقد يأتي هذا القرار في وقت مبكر من يوم الخميس القادم.

وأكدت طوكيو، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا، 968 حالة إصابة جديدة بكورونا في يوم أمس الاثنين، وهي المرة الأولى منذ 19 يوليو التي انخفض فيها العدد إلى أقل من 1000. ومع ذلك، استمرت المخاوف بشأن الانتشار السريع لمتغير دلتا شديد العدوى.