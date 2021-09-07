مصر للطيران تسيير 77 رحلة دولية اليوم

تسير مصر للطيران اليوم الثلاثاء 77 رحلة جوية لعدةً عواصم عالمية وعربية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة بالمطارات الدولية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالميةً.

وتنطلق اليوم الثلاثاء 56 رحلة دولية إلى كل من بغداد، تورنتو، دبي، الكويت، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحة، أثينا، لارناكا، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، لندن، دوسلدورف، نيويورك، روما، إسطنبول، أمستردام، فرانكفورت، باريس، برلين، أبوظبي، موسكو، ميلانو، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و14 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبو سمبل، و7 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8556 راكبًا.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل “PCR” فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة.

وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتطعيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضًا ضد فيروس كورونا.