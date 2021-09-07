«المصنع» فى ثالث أيام الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحى بالإسكندرية

ضمن فعاليات نادي الحرية السينمائي التابع لصندوق التنمية الثقافة بالإسكندرية٬ يعرض في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ الفيلم الإيطالي الروائي الطويل٬ Blow- up أو "انفجار"٬ ويعقب عرض الفيلم مناقشة حوله يقدمها السينمائي محمد كمال مبارك.

فيلم "انفجار" من إنتاج عام 1966 وتبلغ مدة عرضه 111 دقيقة. ومن إخراج مايكل أنجلو أنطونيوني

وحصل الفيلم علي جائزة الجمعية الوطنية للنقاد السينمائيين لأفضل مخرج، وجائزة الجمعية الوطنية للنقاد السينمائيين لأفضل فيلم.

تدور أحداث فيلم "انفجار"، حول شاب طموح في مهنة التصوير الفوتوغرافي يدعى "توماس"، والذي يعيش في مدينة لندن ولديه منزل داخله الاستوديو وغرف لتحميض الصور. يلتقط الصور لعارضات الأزياء يلبسن أخر صيحات الأزياء والملابس. جعلت عارضات الأزياء مزاج "توماس" عكرا لأنهن لا يتخذن مواضع مناسبة لإلتقاط الصور فخرج من الأستوديو وركب سيارته المكشوفة وذهب إلى محل بيع التحف ثم إلى المتنزه. صادف هناك في المتنزه امرأة مع عشيقها فالتقط عدة الصور لهما باستعمال العدسات المكبرة لكاميرا الفوتوغرافية. لاحظت المرأة ريدجرايف، ما قام به مر توماس وتوسلت إليه أن يعطيها الصور أو أن تشتريها منه، إلا أنه رفض بإصرار.

لاحقت "ريد جرايف" توماس حتي الاستوديو، ولا يدري كيف علمت بعنوانه. وأدخلها وتحدثا طويلا بشأن الصور. وافق توماس أخيرا أن يعطيها نيجاتيف الصور فقط. فأحبته لأنه كان على وعده لها، وبعد أن خرجت ريد جرايف من منزله، أثار الفضول لدى توماس حول الصور حيث إنه احتفظ بنسخة ثانية للصور. خامره الشك بسبب إلحاح ريد جرايف على أخذ هذه الصور، فيكتشف بينما هو يقوم بتكبير الصور أنه كان شاهد العيان على جريمة قتل لم يرها في الواقع. اكتشف شيئا مريبا وراء هذه الصور حيث لاحظ كأن ريد جرايف تعطي إشارة لشخص ما لقتل عشيقها وتتوالي الأحداث.

العرض المسرحي "المصنع"

في سياق متصل، وفي ثالث أيامه، تستقبل خشبة المسرح التابعة للمركز، في التاسعة من مساء اليوم أيضا، العرض المسرحي "المصنع"، من إخراج مصطفي عسكر. وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الحرية المسرحي "دورة الراحل محمد غنيم "، وذلك بعد أن أقام مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ست دورات محلية بنجاح باهر خلال الأعوام 2016 – 2017 – 2018- 2019.

يشار إلي أن مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ أحد أهم المنشات التي تم بنائه في اطار التحديث الذي قام به محمد علي في الإسكندرية . يقع "كلوب محمد علي " كما أطلق عليه في تقاطع شارع شريف باشا وهو حاليا شارع صلاح سالم٬ وشارع رشيد الذي يصل إلي ميدان المنشية.

في عام 1962 تم تحويله إلي قصر ثقافة الحرية و كان تابعا للهيئة العامة لقصور الثقافة٬ حيث كانت تقام فيه العديد من الأنشطة المتنوعة لتثقيف الأطفال والشباب الذين يقطنون هذه المنطقة من مدينة الإسكندرية . وفي عام 2001 و بالتحديد في 29 أكتوبر 2001 تم افتتاح المركز.