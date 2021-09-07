الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء لدى البنوك

الدينار الكويتى
الدينار الكويتى

حافظ سعر الدينار الكويتى للبيع والشراء لدى البنوك على استقراره أمام الجنية المصرى اليوم الثلاثاء الموافق 7/ 9/ 2021، اتساقًا مع حالة الاستقرار التى تشهدها أسعار العملات الأجنبية فى السوق المصرفى منذ بداية شهر سبتمبر الجارى.

 

 سعر الدينار الكويتى اليوم 
وتراوح سعر شراء الدينار الكويتى فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بين 48.493 جنيه و51.9981 جنيه ، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتى ما بين 52.342 جنيه و 52.4738 جنيه، حيث سجل سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى 51.9981 جنيه مقابل 52.4594 جنية للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى "بنكنوت" ببنك مصر 49.3796 جنيه للشراء و52.3426 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر دينار كويتى "تحويل" 49.3845 جنيه للشراء و52.3426 جنيه للبيع.


كما بلغ سعر دينار كويتى "بنكنوت" لدى البنك الأهلى المصرى 49.3761 جنيه للشراء مقابل 52.3426 جنيه للبيع، وبلغ سعر دينار كويتى "تحويل" 49.3761 جنيه للشراء و 52.3426 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى أقل مستوياته لدى بنك الاسكندرية بنحو 48.493 جنيه للشراء و 52.371 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى 58.1830 جنيه للشراء و58.5043 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتى 49.3138 جنيه للشراء و52.4738 جنيه للبيع.
 

ويتزامن ذلك مع استئناف حركة الملاحة الجوية بين مصر والكويت الأحد الماضى لأول مرة بعد توقفها بشكل تام قبل عام تأثرًا بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا على حركة السفر والتنقلات بين مختلف بلدان العالم ومن بينها مصر، إذ بدأت شركة مصر للطيران مؤخرًا تسيير أولى رحلاتها من القاهرة إلى مطار الكويت مباشرة، بعد التأكد من حصول جميع المسافرين على متن الرحلات الجوية بين البلدين على الشهادات الصحية المعتمدة والمتعلقة بالحصول على أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا كشرط أساسى لدخول الأراضى الكويتية.

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