الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يصدر قرارًا بالغلق الإدارى لأحد فنادق البحر الأحمر

خالد العنانى
خالد العنانى

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الاثنين، قرارًا بالغلق الإداري لأحد الفنادق الكائنة بمنطقة خليج أبو المخادع بمحافظة البحر الأحمر، نظرًا لقيامه بالتشغيل ومزاولة نشاطه واستقبال النزلاء بدون ترخيص بما يعمل على الإضرار بسمعة مصر  السياحية.

أوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أنه سبق وأن تم إلغاء ترخيص هذا الفندق منذ فترة بسبب سوء مستواه السياحي وعدم تطبيقه للإجراءات الاحترازية إلا أن الفندق قام بالتشغيل مرة أخرى واستقبال السائحين دون الحصول علي ترخيص من وزارة السياحة والآثار، مؤكدًا أن قرار الغلق سيستمر العمل به لحين تلافي أسبابه وقيام الفندق بتوفيق أوضاعه طبقا لشروط الوزارة.

أضاف أن القرار يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة بصفة مستمرة والتأكد من التزام المنشآت الفندقية والسياحية بتنفيذ القرارات التي تتخذها الوزارة في ضوء دورها الرقابي، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بأي تجاوز فى إطار حرصها علي الحفاظ علي سمعة مصر السياحية.

البحر الاحمر وزير السياحة والآثار المنشآت الفندقية شهادة السلامة الصحية سحب رخصة قرار غلق فندق

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