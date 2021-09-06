الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

للحد من الإنبعاثات الضارة

وزير النفط الكويتى يؤكد اهتمام بلاده بتحقيق التنمية المستدامة

الدكتور محمد الفارس
الدكتور محمد الفارس

أكد وزير النفط الكويتي، الدكتور محمد الفارس، اهتمام الكويت الدائم بتحقيق التنمية المستدامة واحتضان التقنيات المتقدمة؛ للحد من الانبعاثات الضارة وتغير المناخ بالشراكة مع الأمم المتحدة وتماشيًا مع اتفاق باريس.

جاء ذلك في تصريح للوزير، الإثنين، عقب مشاركته في المائدة المستديرة الوزارية للطاقة والمناخ والتنمية المستدامة التي نظمتها منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، عبر تقنية الاتصال المرئي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية، مشيرًا إلى توجه بلاده في دعم المشاريع النظيفة داخل البلاد للمحافظة على البيئة من خلال وثيقة المساهمات الوطنية لتغير المناخ بالشراكة مع الأمم المتحدة، مؤكدًا أهمية انعقاد المائدة الوزارية قبيل المشاركة في قمة المناخ ال26 المزمع انعقاده في مدينة جالسكو البريطانية في شهر نوفمبر المقبل.

وأفاد بأن (أوبك) تولي أهمية خاصة للمحافظة على البيئة وخفض الانبعاثات، داعيًا إلى ضرورة التشاور بين المنتجين ضمن الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ بشكل يتناسب، والالتزام بمبادئ العدالة والمسئوليات المشتركة، وفي ضوء الظروف والقدرات الوطنية للبلدان النامية.
 

وأشاد وزير النفط الكويتي بالمبادرة الخضراء التي طرحتها السعودية ضمن جهودها البارزة لمواجهة التغير المناخي.

النفط الكويت الانبعاثات الضارة

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