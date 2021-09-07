هدده بالتصفية الجسدية.. الاحتلال الإسرائيلى يستدعى والد الأسير أيهم كممجى

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، والد الأسير الهارب أيهم كممجي وشقيقه من قرية كفردان غرب جنين، لمراجعة مخابراتها في معسكر سالم.

وقال ذوو الأسير كممجي، إن قوات الاحتلال استدعت والده فؤاد وشقيقه مجد إلى معسكر سالم، وطالبه ضابط المخابرات بتسليم نجله، مهددا بتصفيته جسديا إذا لم يسلم نفسه، وفقا لوكالة "وفا" الفلسطينية.

وفي قرية بئر الباشا جنوب جنين، نشرت قوات الاحتلال فرقة مشاة في سهل القرية وبين كروم الزيتون، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة بحثًا عن الأسير يعقوب قادري.

وتمكن ستة أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن الجلبوع قرب بيسان، فجر اليوم الإثنين، وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الأسرى تمكنوا من الفرار عن طريق نفق حفروه داخل المعتقل.

وفى وقت سابق من اليوم، قالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن إدارة سجون الاحتلال أجرت تنقلات كبيرة في صفوف الأسرى في السجون، وحولت عددا كبيرا منهم الى الزنازين، كما تم تحويل القياديين زيد بسيسو، وأنس جرادات إلى تحقيق الجلمة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها مساء اليوم الإثنين، أن إدارة سجون الاحتلال امتنعت من توزيع وجبات الطعام على الأسرى في العديد من السجون والمعتقلات، وعملت على إفراغ سجن جلبوع بالكامل من الأسرى ونقلهم إلى جهات غير معلومة.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم توزيع أسرى قسم (2) في سجن جلبوع، وهم المحكومون بالسجن المؤبد على سجون ريمون ونفحة والنقب، إضافة إلى تسكير كامل للسجون والمعتقلات من قبل الإدارة.

وذكر الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن قواته تشارك بعمليات التمشيط بحثًا عن السجناء الفارين من سجن جلبوع، وتابع جيش الاحتلال هناك مروحيات تشارك بعمليات الاستطلاع بحثًا عن الأسرى الفارين، وأكد على أن قوات الاحتلال في الضفة الغربية ضمن عمليات البحث عن الأسرى.