وكيل «صحة المنوفية» يتفقد سير العمل بمجمع مستشفيات ميت خلف

تفقد اليوم الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يرافقه مدير إدارة المستشفيات ولجنة تحسين الأداء بالمديرية، بالمرور على مستشفيات "المخ والأعصاب، الصدر، والحميات" بشبين الكوم، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

جولة وكيل صحة المنوفية المنوفيه

حيث تفقد الأقسام الطبية المختلفة، مثل الاستقبال والطوارئ، الحضانات، العناية المركزة، العمليات، والعيادات الخارجية، وتم التأكد من تواجد القوى البشرية بأماكن تقديم الخدمة، وارتداءهم للواقيات الشخصية أثناء العمل، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع انتشار العدوى بالمستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العمل.

جولة وكيل صحة المنوفية المنوفيه

كما تم التأكد من استكمال السجلات الطبية ومراجعتها، بالإضافة إلى المرور علي الأقسام الداخلية ومتابعة خطوط السير للحالات المرضية وفرز الحالات، والتأكيد علي الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية، ومراجعة بروتوكول العلاج المخصص للحالات المصابة والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد " كوفيد-١٩"، وتوافر إسطوانات الأكسجين لمواجهة جائحة كورونا، والتأكيد على إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوى.

جولة وكيل صحة المنوفية المنوفيه

وعلى صعيد آخر؛ أجرى اليوم الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، يعاونه فريق طبي بمستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم، جراحة ناجحة لطفل يبلغ من العمر ٤٠ يوماً، ويعانى من عيب خلقى بمنطقة المعدة، حيث تم إجراء كافة الفحوصات الطبية المعملية والأشعات اللازمة له، والحالة الآن مستقرة وتخضع للرعاية الطبية تحت إشراف مدير المستشفى.

جولة وكيل صحة المنوفية المنوفيه

من جهته كلف وكيل الوزارة، مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للطفل وصرف العلاج اللازم له حتى تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى .

كما قدم وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير لمدير مستشفى المخ والأعصاب والفريق الطبي المشارك وهم الدكتور محمد هريدى طبيب جراحة عامة، الدكتور سامح طيره طبيب تخدير، والدكتور أحمد بيومي طبيب تخدير، وهيئة التمريض، والفنيين والخدمات المعاونة، المشاركين في هذا العمل للحفاظ على صحة وحياة المرضى.