الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ الأقصر يشهد فعاليات برنامج الدبلوماسية الاقتصادية المتكاملة

فعاليات برنامج الدبلوماسية
فعاليات برنامج الدبلوماسية الاقتصادية المتكاملة بالأقصر

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، فعاليات برنامج الدبلوماسية الاقتصادية المتكاملة والذى تنظمه السفارة الاندونيسية بالقاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالأقصر تحت عنوان " الجائحة والتعافى الاقتصادى: طريق المضى قدما".

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فعاليات برنامج الدبلوماسية الاقتصادية المتكاملة بالأقصر 

وذلك بمناسبة ذكرى استقلال إندونيسيا الـ ٧٦ والذى يستهدف  مناقشة التحديات الاقتصادية والتعافي في ظل جائحة كورونا، وبحضور كل من لطفى رؤوف سفير دولة إندونيسيا وزينب السلايمي، عضو مجلس النواب، وصلاح فتحي، رئيس غرفة التجارة بالأقصر، ومصطفى محمد سيد، أمين صندوق غرفة التجارة بالأقصر ومنسق المؤتمر، وعدد من المستثمرين في مجالات السياحة والتجارة.

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فعاليات برنامج الدبلوماسية الاقتصادية المتكاملة بالأقصر 

وقال السفير الإندونيسي في كلمته في المؤتمر، إن مصر وإندونيسيا تربطهما علاقات تاريخية في كافة المجالات، ولديهما فرصا استثمارية عديدة يمكن انتهازها وعلى الرغم من اختلاف المكان إلا ان البلدين في القلب.

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فعاليات برنامج الدبلوماسية الاقتصادية المتكاملة بالأقصر 

ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بالسفير الإندونيسي والوفد المرافق مهنئاً بذكرى استقلال إندونيسيا، مشيراً إلى أهمية إقامة فعاليات هذه الذكرى بالاقصر بما يساهم فى بناء المزيد من جسور التواصل بين شعبى مصر وإندونيسيا تشهد عليه الأقصر أرض الحضارة والتاريخ.

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فعاليات برنامج الدبلوماسية الاقتصادية المتكاملة بالأقصر 

وأشاد بحجم التعاون بين البلدين، مؤكدا أن محافظة الأقصر لديها فرصا استثمارية واعدة، وعلى استعداد لتقديم كافة أوجه التعاون والتسهيلات لزيادة التعاون الاقتصادي خصوصا في مجال السياحة.

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فعاليات برنامج الدبلوماسية الاقتصادية المتكاملة بالأقصر 

وأشار، رئيس غرفة التجارة بالأقصر، إلى أن الغرفة التجارية تعمل على وصول المنتجات  المصرية إلى الأسواق الاندونيسية مرحبا بكافة أوجه التعاون وزيادة التبادل التجاري بين البلدين، واتاحة فرص الشراكة، موضحا أن الاقصر تتمتع بالعديد من المقومات الاقتصادية والسياحية والتجارية فهي تمتلك ثلث اثار العالم، ولديها ظهيرا صحراويا ومدينة صناعية وتتوافر بها المقومات البشرية، مشيدا بتنامي حجم التبادل بين البلدين في الوقت العصيب لجائحة كورونا.

وشهد المؤتمر في ختامه، تبادل الأسئلة والنقاشات حول الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين، كما تم عرض فيديوهين لما قامت به الدولتان في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار خلال جائحة كورونا وما بعد التعافي.

مؤتمر اقتصاد الاثنين التعاون الاقتصادى إندونيسيا استقلال الغرفة التجارية نائب محافظ الأقصر التعافي الاقتصادي إنطلاق فعاليات

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