سفاجا تشهد احتفالية اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة (صور)

شهدت مدينة سفاجا اليوم، احتفالية اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر بهدف زراعة أشجار المانجروف على ساحل مدينة سفاجا بهدف الحد من مخاطر التغييرات المناخية بمنطقة البحر الأحمر، وذلك بمشاركة ممثلين شباب من 12 دولة عربية وأفريقية.

احتفالية اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة

وأوضحت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، أن الاحتفالية ضمن فعاليات المعسكر الذي يتم تنظيمه من قبل اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة بالتعاون مع الاتحاد العربي للشباب والبيئة «منتدى الشباب العربي الأفريقي للبيئة الساحلية».

احتفالية اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة

ورحبت رئيس المدينة، بالمشاركين في منتدى الشباب العربي الأفريقي بمحافظة البحر الأحمر، مؤكدةً أهمية هذا الحدث في الترويج للسياحة البيئية في المحافظة وتوفير فرص العمل اللازمة لهذه المشروعات.

احتفالية اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة

وأعربت المغربي، عن استعداد مدينة سفاجا لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للتوسع في تنفيذ مشروع الغابات الشجرية للمانجروف وإقامة المشروعات المرتبطة بهذا المشروع البيئي، ومنها مشروعات تربية النحل للاستفادة من هذه الأشجار في تغذية خلايا النحل، يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

احتفالية اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة

ومن جانبه أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مشروع غابات المنجروف هو أحد المشروعات الهامة لمصر والمنطقة العربية الأفريقية الذي يأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «احتضر للخضر ورؤية مصر 2030».

احتفالية اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة

وأضاف خليفة خلال كلمته في الاحتفالية أن المحافظة قدمت العديد من التيسيرات بتسهيل أعمال المشروع الذي يحول منطقة سفاجا إلى عاصمة للمانجروف في البحر الأحمر.

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ومن جانبه؛ قال ممدوح رشوان، أمين الاتحاد العربي للشباب والبيئة، إن هذا المشروع يأتي ضمن المبادرة الدولية لزراعة مليار شجرة بمختلف دول العالم للتكيف مع مخاطر المناخ، موضحاً أن هذا النموذج يعد أحد المشروعات الرائدة فى العالم والذي يحول مصر إلى قبلة للسياحة البيئية والزراعية.