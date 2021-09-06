عرض ترجمات لنماذج من شباب المترجمين فى منتدى الثقافة والإبداع (صور)

عرض عدد من شباب المترجمين عدد من تجاربهم فى عملية الترجمة، مساء الاثنين، وذلك خلال فعاليات منتدى الثقافة والإبداع تحت عنوان "مترجمون شباب.. تجارب واعدة" بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

فعاليات منتدى الثقافة والإبداع، ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع المركز القومي للترجمة، وتحمل ندوة هذا الشهر عنوان "مترجمون شباب.. تجارب واعدة".

منتدى الثقافة والإبداع

تحدث في المنتدى عدد من المترجمين الشباب عن تطلعاتهم وآمالهم والعقبات التي تقف في طريقهم، من أجل أن تتضافر الجهود لخلق جيل من المترجمين الواعدين. كما تحدث بالمنتدى كل من: د. علا عادل المستشار الثقافى المصرى بالنمسا والمشرفة على ترجمة كتاب "فنان الجوع"، د. محسن فرجانى أستاذ اللغة الصينية بكلية الألسن بجامعة عين شمس، والمشرف على كتاب " شمس الليل"، كما تشارك برسالة من روما د. أماني فوزي حبشي أستاذ اللغة الإيطالية والمشرفة على ترجمة كتاب "نصوص من المسرح الإيطالي المعاصر"، يتحدث أيضا د. أنور إبراهيم رئيس تحرير سلسلة آفاق عالمية التي تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، وهي السلسلة التي أتاحت الفرصة للنشر لشباب المترجمين.

أدار المنتدى الصحفي طارق الطاهر، بحضور د. كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، د. نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، والكاتب الصحفي الشاعر جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب جمال المراغي مدير تحرير السلسلة آفاق عالمية، وعدد من المترجمين الشباب والصحفيين والإعلاميين.

منتدى الثقافة والإبداع

وانطلقت أولى فعاليات منتدى الثقافة والإبداع في ديسمبر الماضي، وجاءت الجلسة الأولى تحت عنوان " نجيب محفوظ.. رؤى جديدة" في إطار احتفالات مصر والعالم بذكرى ميلاد أديب نوبل نجيب محفوظ، وتحدث فيها كل من الأساتذة: محمد شعير، طارق الطاهر، أيمن الحكيم، وأدارها الكاتب الصحفى إيهاب الحضرى.