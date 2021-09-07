أبرز إطلالات نجوم مهرجان «دوفيل» السينمائي الأمريكي هذا العام (صور)

تنطلق فعاليات مهرجان الأفلام الأمريكية في منتجع دوفيل الفرنسي الساحلي، كل عام في أواخر الصيف، منذ عام 1975 وحتى العام الماضي، استمر انطلاق المهرجان على الرغم من جائحة كورونا، مع اتخاذ تدابير للتباعد الاجتماعي، ولا يختلف الأمر كثيرًا هذا العام 2021، حيث انطلق المهرجان بحضور مجموعة من النجوم والشخصيات الهامة في منتجع نورماندي الساحلي، مقر عرض المهرجان مثل كل عام، لحضور مهرجان دوفيل السينمائي الأمريكي، الذي تدعمه دار شانيل للسنة الثالثة على التوالي.

وبمناسبة حفل الافتتاح، تم عرض فيلم “Stillwater” للمخرج توم مكارثي وفقًا لموقع “vogue”

الأفلام التي عرضت في المهرجان هذا العام

يحتفل المهرجان بأفضل ما تم صناعته في السينما الأمريكية وهوليوود كل عام، وهذه المرة تم عرض 53 فيلمًا من ثمانِ فئات مختلفة، كما أطلق المهرجان أيضًا سلسلة مخصصة للسينما الفرنسية المرتقبة، ولكي يتم عرض هذه الأفلام الفرنسية تم التعاون مع “هوليوود” وكان تم عرضها على "Croisette".

وكان لمجموعة من الأفلام الوثائقية نصيب أيضًا وأبرز الأفلام الوثائقية التي عرضت هي “جيم كاري” وأمريكا، كما سيجرى عرض خاص لفيلم “1967 In Cold Blood” بقلم ريتشارد بروكس، بناءًا على رواية ترومان كابوت، ويحكي هذا الفيلم المقتبس من الرواية عن مهمة تعقب اثنين من المدانين السابقين الذين قتلوا عائلة من المزارعين في كانساس، قبل أن يفروا إلى المكسيك.

أبرز نجوم المهرجان

وحضر مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مهرجان هذا العام، أبرزهم، جوني ديب وأوليفر ستون وكليمنس بويزي وشارلوت غينزبورغ وديلان بن، وفيما يلي أبرز إطلالات النجوم في المهرجان.

فاتو ندياي في فستان شانيل بصحبة فنسنت ليندون.

جوني ديب مرتديًا بدله من ديور.



سيليست برونكيل بسروال أبيض وقميص واسع من شانيل



أجاثا روسيل في زي من لويس فويتون.



ارتدت آنا جيراردوت ثوب أسود رائع.



مظهر بسيط وأنيق لفاتو ندياي.



ديلان بن ترتدي من شانيل.



فستان عارِ الكتفين لشارلوت جينسبورج.



غارانس ماريلييه في بدلة من جوتشي .



انطوان لوميبال وسهيلة يعقوب.



دلفين دي فيغان في زي ببنطال واسع من شانيل.

