جمدى بويضاتك 55 عامًا.. ثورة جديدة فى عالم الطب والخصوبة

في ظل ثورة الخصوبة الموجودة في العالم حاليا، يمكن أن تستطيع المرأة تجميد بويضاتها أو أجنتها لمدة 55 عامًا ا، ووفقا لموقع dailymail البريطاني، أعلنت الحكومة البريطانية مساء أمس أنها غير مضطرة لمواجهة قيود الوقت حول موعد بدء تكوين أسرة وقامت بتمديد الحد القانوني الحالي لمدة 10 سنوات لمدة 45 عامًا ينطبق أيضًا على الرجال الذين يرغبون في تخزين حيواناتهم المنوية.

عالم الطب والخصوبة

وبهذا، تتمكن النساء من تجميد بويضاتهن أو أجنتهن لمدة 55 عامًا في ظل ثورة الخصوبة ، مما يعني أنه لم يعد يتعين عليهن مواجهة قيود الوقت بشأن موعد بدء تكوين أسرة.

وقالت الصحيفة في تقريرها إنه سيتم سؤال الآباء المحتملين كل عشر سنوات عما إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ بالبويضات المجمدة والحيوانات المنوية والأجنة أو التخلص منها، وان المقترحات الجديدة ستحرر النساء من "ضغوط دقات الساعة البيولوجية".

ففي الوقت الحالي لا يسمح إلا للنساء اللواتي لديهن أسباب طبية مثل العلاج بالكيماوي أو مشاكل هرمونية بتخزين بويضاتهن في العيادات لمدة تصل إلى 55 عامًا.

ولكن في الواقع حوالي ثلثي النساء في المملكة المتحدة اللائي يقمن بتجميد بويضاتهن لأسباب اجتماعية تزيد أعمارهن عن 35 عامًا، وهو العمر الذي تبدأ فيه الخصوبة في الانخفاض بشكل حاد.

ولكن القانون الجديد حث على أنه بإمكانهن تجميد بويضاتهن في العشرينيات من العمر، عندما يكونن أكثر خصوبة إذا كن يواجهن أسبابا مرضية ومن المرجح أن يزيد اتجاه النساء لتأخير الأمومة حتى سن متأخرة.

على الرغم من أن حمل طفل بعد انقطاع الطمث قد يكون محفوفًا بالمخاطر من الناحية الطبية، إلا أن النساء الأكبر سنًا ما زلن قادرات على أن يصبحن امهات بعد عقود من تجميد البويضات أو الأجنة باستخدام بديل.

وهذا يعني أن القانون، في المستقبل، ستمكن لرجل يبلغ من العمر 75 عامًا يعاني من مشاكل في الخصوبة أن ينجب طفلًا باستخدام الحيوانات المنوية التي كان قد جمدها عندما كان في العشرين من عمره.

عالم الطب والخصوبة

وسيساعد هذا التشريع الجديد في إطفاء عقارب الساعة في عقول الناس فهناك عدد من الأسباب التي قد تجعل شخصًا ما يختار الحفاظ على خصوبته، وهو أحد أكثر القرارات الشخصية التي يمكن لأي منا اتخاذها.

سيتم سؤال الوالدين المحتملين كل عشر سنوات عما إذا كانوا يرغبون في الاحتفاظ أو التخلص من البويضات والحيوانات المنوية والأجنة المجمدة (في الصورة: خزان تجميد الحيوانات المنوية)

ويتم تطبيق التغييرات على عيادات الخصوبة التابعة لـ NHS وكذلك العيادات الخاصة لكنه لن ينطبق في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين للجنين قد مات أو يكون هناك متبرع بالحيوانات المنوية أو البويضات من طرف ثالث وقد أصبح ممكناً من خلال ثورة علمية مما يعني أنه يمكن تخزين البيض إلى أجل غير مسمى دون أن يتحلل بسبب التزجيج ، وهي تقنية يتم فيها تجميد البيض في النيتروجين السائل.

لقى إعلان الليلة الماضية ترحابا كبيرا من قبل منظمات الخصوبة التي قالت إنه يعني أن الآباء لن يواجهوا بعد الآن موعدًا نهائيًا مصطنعًا بشأن موعد الحمل وقالت جوليا تشين رئيس هيئة الإخصاب البشري وعلم الأجنة: "هذه أخبار رائعة للمرضى، حيث تمنحهم مزيدًا من الوقت لاتخاذ قرارات مهمة بشأن تنظيم الأسرة ومن المهم أن تكون القواعد الجديدة واضحة وأن تمنح عيادات الخصوبة الوقت الكافي لتحديث إجراءاتها لضمان قدرتها على تنفيذ التغييرات بفعالية وإعطاء المرضى معلومات كافية حول خياراتهم".

وقد أبلغت العيادات عن زيادة في الطلب خلال الوباء، حيث يشعر العديد من النساء غير المتزوجات بأن كوفيد سرقهن من فرصة مقابلة الشريك المناسب وتكوين أسرة ويبلغ متوسط ​​تكلفة جمع البويضات وتجميدها 3350 جنيهًا إسترليني، مع تكلفة علاج تصل إلى 1500 جنيه إسترليني إضافية وتخزين يصل إلى 350 جنيهًا إسترليني سنويًا.