أزمة فى نيويورك بعد «إيدا».. البنية التحتية السيئة وعدم التحذير وراء الكارثة

في الوقت الذي كانت فيه شمال شرق الولايات المتحدة تعاني من أضرار كارثية سببتها بقايا إعصار إيدا، حذر السياسيون ومسئولو مدينة نيويورك من أن أزمة المناخ ستجلب المزيد من مثل هذه الأحداث، ووفقًا لرئيس بلدية مدينة نيويورك ، يجب على الناس الاستعداد لـ"الأسوأ جدًا".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه على الرغم من تحذير المركز الوطني للأعاصير من احتمال حدوث "فيضانات مفاجئة كبيرة ومهددة للحياة"، فإن قوة العاصفة ليلة الأربعاء فاجأت الكثيرين.

فيضانات نيويورك



وقتل العشرات في أنحاء المنطقة، وفي مدينة نيويورك، غرق العديد من الأشخاص في شقق الطابق السفلي.

كان السياسيون صريحين في قولهم إن أزمة المناخ تكمن وراء العاصفة، وحذروا من أن المنطقة بحاجة للاستعداد.

وقال تشاك شومر، عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك، "ويل لنا إذا لم ندرك أن هذه التغييرات ناتجة عن تغير المناخ، الويل لنا إذا لم نفعل شيئًا حيال ذلك بسرعة، سواء في بناء البنية التحتية المرنة أو الذهاب إلى الطاقة النظيفة".

فيضانات نيويورك



وواجه رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، انتقادات لعدم تحذير مدينته بشكل فعال مع اقتراب العاصفة.

وقال: "الآن علينا تغيير القواعد الأساسية، من الآن فصاعدًا، ما أعتقد أننا نفعله هو إخبار سكان نيويورك أن يتوقعوا الأسوأ جدًا، قد يبدو الأمر مثيرًا للقلق في بعض الأحيان ولكن للأسف ثبت ذلك بطبيعته".

يبدو أن العاصفة فاجأت العديد من المسئولين في نيويورك.

فيضانات نيويورك



وقالت كاثي هوشول، التي حلت مؤخرًا محل أندرو كومو كحاكم لنيويورك: "لم نكن نعلم أنه بين الساعة 8.50 و9.50 مساءً الليلة الماضية، ستفتح السماء حرفيًا وتجلب المياه على مستوى شلالات نياجرا إلى شوارع نيويورك".

فيضانات نيويورك

في إشارة إلى مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر محطات المترو المغمورة ، قال هوشول: "بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مدينة نيويورك على وجه الخصوص، يتعلق الأمر ببناء المزيد من المرونة حول تلك القطارات".

فيديو لمدينة نيويورك بعد الفيضانات المدمرة: