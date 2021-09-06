الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أزمة فى نيويورك بعد «إيدا».. البنية التحتية السيئة وعدم التحذير وراء الكارثة

فيضانات نيويورك
فيضانات نيويورك

في الوقت الذي كانت فيه شمال شرق الولايات المتحدة تعاني من أضرار كارثية سببتها بقايا إعصار إيدا، حذر السياسيون ومسئولو مدينة نيويورك من أن أزمة المناخ ستجلب المزيد من مثل هذه الأحداث، ووفقًا لرئيس بلدية مدينة نيويورك ، يجب على الناس الاستعداد لـ"الأسوأ جدًا".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإنه على الرغم من تحذير المركز الوطني للأعاصير من احتمال حدوث "فيضانات مفاجئة كبيرة ومهددة للحياة"، فإن قوة العاصفة ليلة الأربعاء فاجأت الكثيرين. 

فيضانات نيويورك


وقتل العشرات في أنحاء المنطقة، وفي مدينة نيويورك، غرق العديد من الأشخاص في شقق الطابق السفلي.

كان السياسيون صريحين في قولهم إن أزمة المناخ تكمن وراء العاصفة، وحذروا من أن المنطقة بحاجة للاستعداد.

وقال تشاك شومر، عضو مجلس الشيوخ عن نيويورك، "ويل لنا إذا لم ندرك أن هذه التغييرات ناتجة عن تغير المناخ، الويل لنا إذا لم نفعل شيئًا حيال ذلك بسرعة، سواء في بناء البنية التحتية المرنة أو الذهاب إلى الطاقة النظيفة".

فيضانات نيويورك


وواجه رئيس بلدية نيويورك، بيل دي بلاسيو، انتقادات لعدم تحذير مدينته بشكل فعال مع اقتراب العاصفة.

وقال: "الآن علينا تغيير القواعد الأساسية، من الآن فصاعدًا، ما أعتقد أننا نفعله هو إخبار سكان نيويورك أن يتوقعوا الأسوأ جدًا، قد يبدو الأمر مثيرًا للقلق في بعض الأحيان ولكن للأسف ثبت ذلك بطبيعته".

يبدو أن العاصفة فاجأت العديد من المسئولين في نيويورك.

فيضانات نيويورك


وقالت كاثي هوشول، التي حلت مؤخرًا محل أندرو كومو كحاكم لنيويورك: "لم نكن نعلم أنه بين الساعة 8.50 و9.50 مساءً الليلة الماضية، ستفتح السماء حرفيًا وتجلب المياه على مستوى شلالات نياجرا إلى شوارع نيويورك".

فيضانات نيويورك

في إشارة إلى مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر محطات المترو المغمورة ، قال هوشول: "بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في مدينة نيويورك على وجه الخصوص، يتعلق الأمر ببناء المزيد من المرونة حول تلك القطارات".

فيديو لمدينة نيويورك بعد الفيضانات المدمرة:

فيضانات ايدا نيويورك إعصار السماء

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

الآن رابط معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2021 عبر بوابة الحكومة

لينك موقع فتح باب تقليل الاغتراب 2021 والتحويل بين الكليات

بعد إعلان المرحلة الثانية.. ما هي الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2021

تنسيق المرحلة الثانية.. الطب البيطرى 85.60%.. الهندسة 79.75%

القائمة الكاملة بالأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

خيارات تزويد لبنان بالطاقة.. بحثًا عن اليد الخفية!

حسين دعسة

أوبريت "وطني.. شمس"..  شغف القوة و الجمال.. وبهجة تاريخ الأردن العربي الهاشمي

ماجدة الجندي تكتب: زيارة خاصة إلى بيت نجيب محفوظ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

صور

وزير الرياضة يستقبل البعثة المصرية البارالمبية بمطار القاهرة

«فاير».. اللعب بالنار لعبة خطيرة تستهوي الشباب

مراحل صناعة الفحم (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأخير للأسرى الهاربين: توقفوا للتدخين في شمال إسرائيل

«هجوم أو اختطاف».. مخاوف إسرائيلية من عمليات لـ«الأسرى الهاربين»

ثغرة أمنية وعمود «السرير».. كيف هرب الأسرى الفلسطينيون من السجن الإسرائيلى؟