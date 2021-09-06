محافظ المنوفية يقدم كرسيا كهربائيا لشاب يعاني من مرض جلدي نادر

أكد استمرار متابعة حالته الصحية

سلم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية،اليوم الاثنين، كرسي كهربائيا ومساعدة مالية للشاب محمد سامي، المقيم بناحية كفر محمود التابع لمركز ومدينة الباجور والبالغ من العمر 23 عاماً، والذي يعاني من مرض جلدي نادر وتآكل في العظام، وذلك لمساعدته على سهولة الحركة وممارسة حياته بشكل طبيعى نظراً لظروفه الصحية والإجتماعية.

كان محافظ المنوفية قد سبق والتقى بالمواطن فى 11 أغسطس الماضى ، وتم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة له وتوقيع الكشف الطبي عليه، وإقرار العلاج اللازم والمتابعة المستمرة لحالته الصحية، و يأتي هذا في إطار جهود المحافظ لفتح قنوات اتصال دائمة ومستمرة مع الحالات المرضية والإنسانية واتخاذ الإجراءات العاجلة لها.

و توجه الشاب محمد سامى بالشكر لمحافظ المنوفية، لحرصه واهتمامه البالغ به والوقوف بجانبه، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية الشاملة والتواصل المستمر والدائم معه، و يذكر أن الشاب يتيم ووالدته تعاني من داء الفيل، وله سبعة من الأخوة قد توفوا نتيجة مرض وراثي.



- المحافظ يلتقي عدد من الحالات الإنسانية

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، قد التقى صباح ، اليوم الإثنين، بعدد من الحالات الإنسانية وذوى الهمم وذلك ضمن سلسلة لقاءات رد الجميل للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي ودعم العلاقات الإنسانية، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد موسي رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، والمهندس أسامة مدكور رجل الأعمال ، ومنسق حياة كريمة بالمنوفية.