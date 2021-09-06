البعثة الإشرافية لمشروع دعم القدرات التسويقية تزور البحيرة

استقبل اليوم المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ، البعثة الإشرافية لمشروع دعم القدرات التسويقية بالريف المصري "برايم " من ممثلي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" والمكونة من السيدة كريستين كتنج هولندية الجنسيه ممثل الإيفاد، والسيدة ماري إدوارد مسئول برنامج الإيفاد بمصر، ورافق البعثة الدكتور عباس عثمان والدكتور سعيد إبراهيم من وحدة النظم المزرعية بمركز البحوث الزراعية، والمهندس فتحى مجاهد ميسر التسويق بالمشروع والمهندسة فاطمة عبد المنعم مسئول الجندر بالمشروع، وبحضور المهندس بدر محمد بدر مدير عام الزراعة، وفريق عمل المشروع بالحيرة والمكون من، المهندس ناجح عبد المنعم، والمهندس شريف العريان، والدكتور السيد الجندي، والمهندس محمود هليل.

وتم عقد اجتماع بالقاعة الكبرى بمديرية الزراعة بحضور فريق العمل بالمديرية، حيث تم عرض تقديمى للمشروع بمراكز المحافظة، كما تم مقابلة المنتفعين بمشروع برايم بجمعيات مركز أبو حمص ، وتم التواصل مع ممثلي الإيفاد أونلاين.

وقال المهندس محمد إسماعيل الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إن مشروع "برايم" الممول من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية "إيفاد" بالتعاون مع وزارة الزراعة والذى يهدف إلى تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري.

وأوضح "الزواوي" أن المشروع يقوم بتحسين قدرات صغار المزارعين على التسويق، الذين لديهم 3 أفدنة فيما أقل، وهذا يمنح المزارع الحصول على سعر مناسب للمحصول الخاص به، وتم عمل عدد من النماذج التسويقية والإلكترونية للمساعدة في تحسين دخل صغار المزارعين، كما تم إنشاء خط لإقراض للتوسع في هذا الأمر.

وأضاف أنه تم إطلاق تطبيق إلكترونى باسم "شاري"، يتيح للمزارعين عرض منتجاتهم وأسعارها وأماكن تواجدها على هذا التطبيق، كما يتيح للتجار أو الموردين والمصدرين عرض احتياجاتهم من المنتجات المختلفة، ومن خلاله يتم التواصل والتفاوض والاتفاق على تسليم المنتجات، وأن المشروع أسس عددا من اللجان التسويقية، وكذلك تطوير وتنمية قدرات عدد من الجمعيات المعنية بخدمة المزارعين .

وفى نهاية الاجتماع توجهت البعثة الإشرافية الى قرية كفر خليفة بمركز إيتاي البارود لحضور تدريب فني عن زراعة البصل، ثم التوجه إلى قرية أبراك حمام لحضور يوم حقل لمحصول الفلفل الحريف ، وبقرية معنيا لعمل لقاءات مع أعضاء مجلس إدارة جمعية امليط واللجان النوعية ومزارعى الحقول الإرشادية، وتستغرق هذه الزيارة لمحافظة البحيرة 5 ايام تبدأ من اليوم الإثنين 6/9 حتى يوم 10/9.