التعليم العالى توضح حقيقة عدم وجود أماكن بالجامعات لتنسيق المرحلة الثالثة

نفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى الشائعات التى تم تداولها حول عدم وجود أماكن فى الجامعات للمرحلة الثالثة.

وناشدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمي الطلاب وأولياء الأمور بانتظار المؤتمر الصحفى الذي يبث بعد قليل لإعلان نتيجة المرحلة الثانية وإعلان تفاصيل المرحلة الثالثة، مؤكدة أن الدكتور خالد عبد الغفار سيعلن كافة التفاصيل من خلال مؤتمر صحفى بعد قليل.

وتستعد وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لإعلان نتيجة المرحلة الثانية من التنسيق، وقالت الوزارة فى بيان لها :«ترقبوا إعلان نتيجة المرحلة الثانية بعد قليل»، وتنشر الدستور رابط النتيجة وهو https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وتستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لعقد مؤتمر إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الثانية وتفاصيل المرحلة الثالثة وفعاليات المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية والمعاهد بحضور السيد عطا رئيس قطاع التعليم المشرف العام على مكتب التنسيق ود.عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة ومسؤولي مكتب التنسيق، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم الإثنين، وذلك بمجمع التعليم الخاص، بالقاهرة الجديدة - التجمع الخامس - امتداد شارع التسعين.

وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أعلن صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 240 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه كان يوجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء أمس الأحد الموافق 5/9/2021.

وأوضح د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمى أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يسمح لأى طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

وكشفت وزارة التعليم العالي أن موعد تقليل الاغتراب سيكون بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وسوف تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاثنين تفاصيل المرحلة الثالثة وقواعد تقليل الاغتراب وغيرها من التفاصيل عن الأماكن الشاغرة.