جامعة كفرالشيخ الثانية محليا و501 عالميا في تصنيف «التايمز»

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، تقدم الجامعة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية 2022 " THE World University Rankings 2022 "، واحتلت الجامعة المركز الثاني محليا و المركز الـ " 501 - 600 " عالميا، و المركز ال "103" في استشهادات الأبحاث عالميا ، متقدمة بذلك عن الأعوام السابقة في تصنيف التايمز البريطاني للجامعات العالمية.

- التصنيف اعتراف دولي قوي بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا التصنيف يعد اعترافًا دوليا قويا بتطور الجامعة في التعليم والبحث العلمي مشيرًا إلى أن التصنيفات الدولية تساهم بشكل كبير في تحسين السمعة الدولية للجامعة بصفة خاصة ولمصر بصفة عامة في مجال التعليم العالي.

وأوضح "دسوقي" أن هذا التصنيف يعد من أفضل التصنيفات العالمية ويعتمد على مجموعة من المؤشرات الرئيسية بها عدد من المعايير الفرعية التفصيلية تشمل مجالات، التدريس، والبحث العلمي، والسمعة الدولية، والاستشهادات، تأثير البحث ، خدمة المجتمع ، أعضاء هيئة التدريس ، الباحثين ،البحوث الدولية .

وأكد رئيس جامعة كفرالشيخ أن إدارة الجامعة تحرص على الارتقاء بترتيبها في التصنيف الدولي للجامعات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة التعليم العالي في مصر، ورفع مستوى خريجي الجامعات المصرية ليواكب خريجي الجامعات العالمية، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية بالجامعة و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الباحثين والجهاز الإداري والقائمين على التصنيف.

ومؤخرا، أشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، بمركز ربط جامعة كفر الشيخ بالصناعة "التايكو" في المعرض الذي أقيم على هامش المؤتمر الدولي لصون الطبيعة ومواردها - نحو تفعيل إستراتيجية 2030 وما بعدها والذي عقد في مدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدولة لشؤون البيئة ووزيرة التضامن الاجتماعي.