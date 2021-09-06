الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«انتظامى أم لا؟».. التفاصيل الكاملة لبدء العام الدراسي الجديد 2021/2022

دراسة
دراسة

تصدر العام الدراسي الجديد تريند جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تساءل البعض عن هل سيكون العام الدراسي الجديد انتظامى أم سيتم تقسيمه على أيام، وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن العام الدراسي الجديد سيكون إنتظامى مثلما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات له خلال الايام الماضية، وأضافت المصادر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تواصل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان تطعيم المعلمين حتى يتم عمل عام إنتظامى دراسي آمن دون مشكلات.

 

ضوابط بدء العام الدراسي الجديد 2022

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن قرار التطعيم هو قرار دولة ومن لم يتم تطعيمه سوف يمنع من دخول المدرسة أو مقر العمل، مشيرًا أن ذلك حفاظًا على صحة الطلاب وحياتهم.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال تصريحات له حول لقاحات كورونا و العام الدراسي الجديد أن عدد من سجل لتلقي اللقاحات من السادة المعلمين والإداريين ٩٥٪؜ من العدد المستهدف وهو ١،٦٠٥،٨٦١ معلم وإداري. 

 

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وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي أن عدد من تلقى الجرعتين: ٢٤٦،٨٨٤ وكذلك عدد من تلقي الجرعة الأولى: ٤٦٦،١٧٨ أما عدد المسجلين ويتم تطعيمهم هذا الأسبوع عن طريق وزارة الصحة فهو ٨.٧،٧٨٩.

وطلب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم من أولياء الأمور والطلاب عدم الالتفات للشائعات أو ما يقال على منصات السوشيال ميديا الغير رسمية، مشيرًا أنه يطالب من الطلاب وأولياء الأمور الإلتزام بما تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من بيانات رسمية أو ما يقوله الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على صفحته الرسمية على الفيس بوك.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الإجراءات الاحترازية سوف تطبق بأكملها فى العام الدراسي الجديد ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسألة القانونية.

العام الدراسي الدكتور طارق شوقي وزارة التربية والتعليم التعليم الصحة والسكان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العام الدراسى الجديد

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وائل لطفي

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