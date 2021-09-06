الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط التحويل بين المدارس بمحافظة الجيزة لعام 2021

التحويل بين المدارس
التحويل بين المدارس

يبحث أولياء الأمور عن أفضل المدارس لأبنائهم ، ويتم الاختيار سواء على حسب المصروفات الدراسية بالمدرسة او قرب المدرسة من المنزل لذلك تشهد هذه الفترة مرحلة البحث عن المدارس وطلبات التحويل بين المدارس 

رابط تحويل بين  المدارس بمحافظة الجيزة لعام 2021 بالتفصيل

رابط تحويل بين  المدارس بمحافظة الجيزة لعام 2021.. أتاحت وزارة التربية رابط لتلقى طلبات التحويل بين المدارس الذى يمكن الدخول الية من هنا https://www.cairogovresults.com/Transfers/Index

 القيام بملئ استمارة طلب تحويل إذا كان رابط موقع التحويل الإلكتروني بين المدارس جديد

اضغط طباعة طلب التحويل  اذا كان ولي الأمر قدم بالفعل 

اضغط الاستعلام عن نتيجة التحويل لمعرفة ماذا حدث في طلبك

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شروط استخدام رابط تحويل بين  المدارس بمحافظة الجيزة لعام 2021

التحويلات المدرسية تتم الكترونيا  عبر هذا الرابط فقط ومن خلال هذ لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات ( رياض الأطفال KG2 – التعليم الأساسى – الثانوى العام ) ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) الا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط .

- وأعلن الموقع التابع لوزارة التربية والتعليم أنه غير مسؤول عن أى تحويلات او اجراءات او بيانات تتم خارج الإطار الذي تم تحديده  .

التأكيد على  صحة البيانات المسجلة مسئولية ولي الأمر.

 استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة الا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة.

لا يجوز التقدم بطلب التحويل مرتين.

 في حالة وجود أي تعديل يرجى التوجه للإدارة المطلوب التحويل إليها.

يرفق مع الاستمارة بعد طبعها صورة بطاقة ولي الأمر سارية و تقدم بالإدارة للمرحلة المختصة خلال (يومي عمل)

اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسؤوليته و لا يعد موافقة بالتحويل إليها،للجنة التحويلات المشكلة بالإدارة تلبية إحدى الرغبات طبقا للكثافات.

 لا يتم تعديل الرغبات بعد طباعة الاستمارة.

متابعة النتائج مسئولية ولي الأمر من خلال الدخول علي الموقع بعد اسبوع من التسجيل لمعرفة النتيجة سواء بعدم قبول الطلب أو لاستكمال الإجراءات النهائية لاتمام الطلب.

 في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وارفاقها بالأوراق المطلوبة .

على ولي الأمر استكمال جميع إجراءات الطلب والتحويل خلال أسبوع من إعلان النتيجة وإلا يعتبر التحويل لاغيا.

 بالنسبة للتحويل داخل مدارس الإدارة تكون الأولوية للأخوة ( يرفق بيان قيد للأخوة من المدرسة) والأعلى في المجموع و ذلك طبقا للكثافات.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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