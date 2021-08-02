الثلاثاء 03 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

كل ما تريد معرفته عن نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2021

رياض الاطفال
رياض الاطفال

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2021.. يبحث العديد من أولياء الأمور على نتيجة رياض الأطفال؛ حيث يبدأ العام الدراسي فى أكتوبر المقبل، وبدأت المدارس الحكومية والتجريبية فى قبول الطلاب وذلك عن طريق التنسيق الإلكترونى التى أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى منذ شهر مضي، ويبدأ العديد من أولياء الأمور حاليًا فى البحث عنه.

 

 نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2021

 

وتظهر النتيجة تباعًا فى المديريات التعليمية على مستوى المحافظات فقد ظهرت فى عدة محافظات منهم القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد كبير من المحافظات.

وتعلن المديريات التعليمية أن النتيجة تظهر على الموقع الرسمي لها على الإنترنت، فقد تم تخصيص رابط فى كل مديرية تعليمية لنتيجة تنسيق رياض الأطفال، على أن غلق الصفحة المخصصة للتقديم وفي حالة الضغط على أيقونة الحصول على استمارة التقديم تظهر كلمة لقد انتهى موعد التقديم.

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ووفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بيانات صحفية لها من قبل فقد أعلنته عن فتح باب القبول والتقديم في مرحلة رياض الأطفال في 7 محافظات وطالبت أولياء الأمور سرعة التسجيل والتقديم لذويهم قبل نهاية يوم 31 يوليو.

 

 نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2021

وحسبما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فقد وفرت الوزارة رابط إلكتروني لتقديم رياض الأطفال يمكن الدخول عليه مباشرة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أولياء أمور طلاب المدارس التجريبية إتباع الخطوات التسجيل وإدخال اسم المدرسة ونوعها سواء كانت رسمية أو لغات واسم المحافظة وإدخال الرقم القومي الموجود في شهادة ميلاد الطالب والضغط على التسجيل.

وتقول وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقى أنه يمكنه طباعة نموذج التسجيل بالضغط على أيقونة الطباعة المتاحة، واشترطت الوزارة أن يكون سن المتقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يزيد عن 6 سنوات.

التربية والتعليم المديريات التعليمية الدكتور طارق شوقي 6 سنوات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لتعليم تعليمية التسجيل نتيجة تقديم رياض الأطفال المدارس التجريبية المدارس التجريبية 2021 تقديم رياض الأطفال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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