«الرحلة» قصة فيلم قصير بين مصر وألمانيا لـ محمد باكير

يستعد الفنان محمد باكير لخوض تجربة الأفلام القصيرة، من خلال عمل يحمل اسم "الرحلة"، والذي دخل في مرحلة تحضيراته النهائية مؤخرًا، استعدادًا لانطلاق تصويره ما بين مصر وألمانيا.

وأكد باكير، في بيان عنه، أنه يجسد شخصية شاب مصري يدخل في العديد من المواقف الكوميدية التي تجعله يقع في مشكلات يحلها بطرق مختلفة، إلى أن يسافر إلى المانيا لاستكمال رحلته هناك في إطار من الدراما الاجتماعية.

وقال إن مخرج العمل أحمد كمال استقر على عدد من الأبطال المصريين والألمان الذين سيشاركونه بطولة العمل.

وأشار باكير إلى أنه سيقوم بتصوير العمل خلال أسبوعين على الأكثر بعدما يستقر مخرج العمل على التفاصيل النهائية الخاصة بأماكن التصوير وخلافه، لينطلق بعدها في تصويره بشكل كام في مصر، وبعدها يطير إلى ألمانيا لاستكمال التصوير هناك، ليكون العمل بعدها جاهز للعرض في أكثر من محفل دولي وخاصة في ألمانيا.