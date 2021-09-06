«الحماية المدنية» تسيطر على حريق شقة سكنية بالسيدة زينب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في منطقة السيدة زينب، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق داخل عقار في منطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة عليه ومنع امتداده، وتمت عملية الإخماد دون وقوع أي خسائر.

- نصائح لتفادي نشوب الحرائق في المنزل

يجب وضع خطة طوارئ تتضمن كيفية تصرف أفراد الأسرة في حال حدوث حريق، مثل تدريب أفراد العائلة جميعاً والأطفال خصوصاً على عملية الإخلاء في حال وقوع الطوارئ.

- إغلاق أسطوانة الغاز قبل النوم، وعدم وضع الأسطوانة مباشرة على الأرض وإنما محاولة وضعها في القاعدة المخصصة لها.

- وضع أعواد الثقاب والقداحات في أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

- عدم ترك الزيت أو الطعام على الموقد والإنشغال عنها، فهي من أكثر حوادث الحريق شيوعاً في المنزل.

- تجنب التدخين في غرفة النوم أو في أماكن تواجد الأطفال.

- تجنب استخدام الشوايات وأدوات الفحم في الأماكن المغلقة.

- نزع الأدوات الكهربائية من المقابس فور الانتهاء من استخدامها.

- إبعاد النار والمواقد المشتعلة والشموع المضاءة عن الأثاث والمفروشات.

- احرص دائماً على وجود مطفأة حريق في منزلك، واحذر من استخدامها إلا في الحالات الضرورية وإذا امتدت ألسنة النيران إلى كافة الغرف غادر البيت فوراً واستدعي فريق الإطفاء.

- أبرز مسببات الحرائق

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعاً، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعد المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث إن إطفاء السجائر في سلة المهملات بدلاً من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- الماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية والذي قد ينجم عن ارتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أو حصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدارة الكهربائية في المباني.