الإثنين 06 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قرار ضد المتهم في «خناقة المقهى» بالإسكندرية

المجني عليه
المجني عليه

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل مدرس في مشاجرة لمنعه من سب الحضور أثناء جلوسهم على مقهى، وسرعة طلب تحريات المباحث حول وفاة والتصريح بدفن الجثة بعد ندب الطب الشرعي والتشريح لبيان سبب الوفاة، وسماع شهود العيان، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لفحصها.

كانت تحريات كشفت ضباط القسم، قد كشفت أنه أثناء توجه المجني عليه إلى أحد المقاهي للجلوس بالمنطقة المشار إليها، وعقب الانتهاء من صلاة العشاء، فوجئ بدخول عاطل، ويقوم بالتعدي على المتواجدين باللفظ والسباب فحاول منعه من التطاول وسب الحضور إلا أن المتهم رفض وتعدى عليه بالضرب ومزق له قميصه.

وبسؤال شهود العيان قرروا أن المجنى قام بالاتصال بأسرته لإرسال قميص بدلًا من القميص الممزق، وعند حضور نجله فوجئ بدخول المتهم عليه رفقة شقيقه وتعدى عليه بسلاح أبيض، تم نقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه فارق الحياة بعد فشل محاولات إسعافه، وتم التحفظ على الجثة تحت إشراف النيابة العامة.

وعلى الفور تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم وشقيقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

جلوس كمين بالاسكندرية كاميرات قتل مشاجرة كاميرات المراقبة قتل مدرس

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

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