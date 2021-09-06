الشرطة الإسرائيلية تعتقل 5 فلسطينيين فى رام الله

اعتقلت الشرطة الإسرائلية، اليوم الإثنين، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة وفًا الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري واعتقلت: قصي خضر (20 عامًا)، وباسل أبو حليمة (21 عامًا)، ويزن أبو حليمة (20 عامًا).

وفي بلدة سردا شمال مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال إياد أبو شملة وهو طالب في جامعة بيرزيت، ومن بلدة أبو شخيدم اعتقلت محمد زياد قنداح (21 عامًا).

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على تسجيلات كاميرات مراقبة من منزل في مدينة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن إبراهيم خليل المعطي في منطقة جبل الموالح وسط بيت لحم، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة عليه.

وفي سياق منفصل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تمكن 6 أسرى فلسطينيين، فجر اليوم الإثنين، من الهروب من أحد السجون شمالي إسرائيل، بينما بدأت قوات الاحتلال عمليات واسعة النطاق بحثًا عن الأسرى الفارين.

ومن بين الفارين القياي السابق في "كتائب شهداء الأقصى" التابعة لحركة فتح، زكريا الزبيدي، و 5 آخرون ينتمون إلى حركة "الجهاد الإسلامي"، حيث تمكن 6 أسرى فلسطينيين من حفر نفقا من داخل سجن "جلبوع" إلى خارجه في منطقة بيسان، شمالي إسرائيل حيث استغرقت عملية الحفر فترة طويلة.

كما نشرت الشرطة الإسرائيلية أسماء الفارين وصورهم لمحاولة العثور عليهم، كما استعانت بطائرات مروحية وأخرى مسيرة بحثًا عن الأسرى الفارين، فضلًاعن نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة.

وفي سياق منفصل، قررت الرئاسة الفلسطينية بعد سلسلة اجتماعات رسمية شملت الجهات الرسمية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شئون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية، عدم الاعتراف ورفض مشروع التسوية الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة.

ودعت الرئاسة أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع "التسوية" الإسرائيلي؛ لأنه يمثل جزءًا خطيرًا من المخطط الاستعماري الإسرائيلي لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان "القدس العاصمة الموحدة لإسرائيل".

وأكدت الرئاسة، أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظًا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه.