الإثنين 06 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرهان يشيد بدور الأمم المتحدة فى دعم الانتقال بالسودان

البرهان
البرهان

أشاد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الانتقال السياسي وتحقيق السلام الشامل والاستقرار بالسودان.
وبحث البرهان، خلال لقائه اليوم الأحد مع رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان"يونيتامس" فولكر بيرتس، عملية تنسيق الجهود بين الحكومة السودانية والبعثة الأممية من أجل إنجاح الفترة الإنتقالية والتحول الديمقراطي.
وأوضح رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، في تصريح صحفى، أن اللقاء تناول سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية حسب اتفاقية جوبا لسلام السودان، إلى جانب الخدمات التنموية.
وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى مسألة التنسيق بين الحكومة السودانية والدول المانحة لدعم الفترة الإنتقالية، مضيفا أن اللقاء ناقش كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بين السودان والبعثة الأممية قبل ذهابه إلى نيويورك لإحاطة مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل بشأن عمل البعثة الدولية.

الخرطوم السودان الامم المتحدة البرهان مجلس السيادة

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