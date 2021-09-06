الإثنين 06 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارة أوزبكستان: زيارة الرئيس السيسى لطشقند دشنت مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد لطف الدين خوجة، القائم بأعمال سفارة أوزبكستان بالقاهرة، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لطشقند عام 2018، حيث دشنت لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية، من بينها تسيير رحلات جوية للمدن السياحية والمشاورات السياسية بين الجانبين عام 2019.

وأشار خوجة - في كلمة له مساء اليوم الأحد، خلال الندوة التي أقيمت تحت عنوان «أوزبكستان وثلاثة عقود من الاستقلال.. نحو جمهورية جديدة»، بمقر السفارة - إلى العزم على تشكيل مجلس رجال الأعمال بين أوزبكستان ومصر خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن بلاده حققت خلال سنوات الاستقلال إنجازات لبناء دولة ومجتمع جديد، حيث تم تطوير واعتماد دستور أوزبكستان وتعزيز النظام الدستوري وإقامة ثلاث سلطات، هي: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وقال إن "جمهورية أوزبكستان الجديدة تقوم بتنفيذ التغييرات الديمقراطية انطلاقًا من أهمية العملية الديمقراطية، وقد تم التوسع في الانفتاح والشفافية في أنشطة الوكالات الحكومية.. وترتكز أولويات أوزبكستان خلال المرحلة الحالية على عدة مجالات، من بينها المجال الاقتصادي، بهدف التحسين الشامل لرفاهية الشعب والعمل على دعم كبار السن والمعاقين والمحتاجين، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني".

وأضاف أنه من بين الأولويات أيضًا توفير الحماية للصحة العامة، ودعم ريادة الأعمال، حيث ارتفع عدد الشركات الصغيرة والخاصة إلى أكثر من الضعف خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن دعم الأعمال التجارية وريادة الأعمال وحماية الملكية الخاصة تظل القضايا الرئيسية لجميع الإصلاحات الاقتصادية.

وأوضح أن من الأولويات التي تركز عليها حكومة بلاده أيضًا، ضمان الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي، وحماية صحة العامة للشعب الأوزبكي خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص 3 تريليونات سوم لتغطية أنشطة، من بينها توفير اللقاحات وتطعيم السكان.

ونوه بأن أوزبكستان أصبحت مراقبًا في اتحاد التعاون الاقتصادي الأوراسي وعضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما ترأست العام الماضي رابطة الدول المستقلة، لافتًا إلى أن بلاده تلعب دورًا متزايدًا في تكثيف عمليات التكامل والتعاون في وسط وجنوب آسيا، فضلًا عن استضافة طشقند لمؤتمر تحت عنوان «وسط وجنوب آسيا.. التواصل الإقليمي»، كما نوه بأن بلاده ستترأس منظمة شنجهاي للتعاون خلال الفترة من عام 2021 إلى 2022، وتقوم حاليًا باستعدادات جادة لهذا الحدث السياسي المهم.

اوزبكستان السيسي طشقند

رئيس التحرير

وائل لطفي

التفكير فى المصريين

الأكثر قراءة

وفاة سمير الملا.. وهذا موعد الجنازة

أول تعليق من حسام البدرى على تعادل مصر مع الجابون

«أحد المراكيب».. الباز يكشف خيانة الهارب علاء صادق ودوره فى إثارة الجماهير

تحقيقات انقلاب «أتوبيس شرم الشيخ»: السرعة الزائدة وراء وقوع الكارثة

منع حسن شاكوش من الغناء لأجل غير مسمى

«تموين الجيزة»: إحالة 12 محضرا لأوكازيونات وهمية إلى النيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ثيودوراكيس.. الفنان والموقف

محمد مرعي

تحديث القوة الناعمة المصرية

د هند جاد

رسالة إلى سى السيد

يسرى عبيد

طالبان 2021

علي سعدة

الفتنة الممنهجة.. إلى أين وإلى متى؟

مؤمن المحمدي

الأدوار التمهيدية

عبدالوهاب داود

نجيب وعبدالوهاب.. و«أستيكة» الإبداع القاسية

سمر عادل

«أمازون» فى مصر.. هل هناك فوائد اقتصادية؟

صور

مراحل صناعة الفحم (صور)

زغلول يا بلح.. بدء موسم جنى التمور فى مصر

عزاء الفنان ماهر سليم

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحماس

بـ 3 لغات.. الرئيس الإسرائيلى يعلق على مكالمته مع الرئيس السيسى

وزير الخارجية الإسرائيلى يزور روسيا للمرة الأولى