بتكلفة 63 مليون جنيه.. رصف 34 كم بخطة طرق الوادى الجديد

أكد محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، في بيان له، اليوم الأحد، الانتهاء من خطة رصف الطرق الداخلية في 4 مراكز إدارية بالمحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 63 مليون جنيه.

وقال المهندس محسن مغربي، مدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم الانتهاء من تنفيذ خطة رصف 34.5 كم، بتكلفة إجمالية بلغت 63 مليون جنيه في 4 مراكز إدارية وهم "الخارجة – باريس – بلاط – الداخلة".

وأوضح مدير مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أنه جرى الانتهاء من رصف 4 كم في مدينة باريس، ومدخل منطقة "أرض الملك" بتكلفة إجمالية 11 مليون جنيه، فيما جرى الانتهاء من رصف 12 كم في مركز الداخلة بواقع 2 كم في قرية المعصرة و2 ك

رصف طرق الوادى الجديد

م في قرية أسمنت، و1 كم بقرية الشيخ مفتاح و7 كم في مدينة "موط" بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه.

وأضاف مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، أن المديرية انهت ضمن خطتها رصف 5 كم في مدينة بلاط بتكلفة إجمالية 12 مليون جنيه، ورصف 13.5 كم طرق وشوارع في مركز الخارجة بواقع 4.5 كم في قرية ناصر الثورة، و6 كم في 3 قرى بواقع 2 كم في كل قرية هم قرى "بولاق–المنيرة – صنعاء"، فيما جرى رصف شوارع وطرق داخلية في مدينة الخارجة وضواحيها بطول 3 كم بتكلفة إجمالية للمركز وقراه 30 مليون جنيه

وأشار "مغربي" إلى أن المديرية أنهت الدراسات الهندسية والفنية لخطة الرصف للطرق الجديدة للعام المالي الجاري 2021/2022م، وجاري الاستعداد لتنفيذها بمجرد إنهاء إجراءات الاعتماد من محافظ الإقليم وعملية الطرح والبت الفني والمالي، لتنفيذها خلال الأشهر القليلة المقبلة.